Почему узбеки в шоке от белорусской голубики и чем так впечатлила экскурсия в музей ВОВ? Рунец о женском форуме

Парламентская делегация из Ташкента прибыла в Минск для участия в белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Он проводится впервые под патронатом парламентов двух стран. Две страны – давние и надежные партнеры, дипотношениям в 2023 году уже 30 лет. В составе правительственной делегации из Узбекистана члены Сената, а также бизнесмены. На повестке дня промышленность, медицина и туризм, а еще стороны рассчитывают заключить более 20 соглашений и контрактов. Но это далеко не все сюрпризы. Подробнее о форуме поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяной Рунец. Ольга Бурлакова, ведущая:

Интересное событие происходит в Минске – белорусско-узбекский женский бизнес-форум, причем проходит он в Минске впервые. Расскажите, пожалуйста, как долго вынашивался этот проект и благодаря чему, кому он наконец-то успешно родился? Как родилась идея проведения белорусско-узбекского женского форума?

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Идея этого форума зародилась в Самарканде, когда встречались спикеры наших верхних палат парламента Наталья Ивановна Кочанова и Танзила Камаловна Нарбаева. Тогда они решили, что мы женщины, почему бы не провести такой бизнес-форум? Это было в октябре 2022 года. И, наверное, с того же времени мы начали обдумывать эту идею. Вы помните, у нас в Беларуси был бизнес-форум наших женщин, женщин-предпринимателей? Это была, можно сказать, репетиция такая, мы хорошо его провели. Посмотрели, как мы можем вообще представить нашу промышленность, нашу республику. И тогда предложили нашим узбекским коллегам в рамках визита, который совершает спикер верхней палаты, провести такое мероприятие, как женский бизнес-форум. Юрий Царев, ведущий:

На самом деле очень классный форум. Скажите, почему важно проводить такие мероприятия и какие у них перспективы?

Татьяна Рунец:

Я считаю, что такие мероприятия – толчок для сближения. Согласитесь, мы много вроде бы знаем об Узбекистане. Они знают о Беларуси. Но когда люди приезжают лично, непосредственно в нашу страну и видят то, что мы можем предложить, не только для сотрудничества в сферах экономики, промышленности, но и в гуманитарной, социальной сфере... Для наших узбекских коллег было очень интересно посетить наши социальные объекты. Когда глаза в глаза контакт, это все-таки сближает, люди знакомятся. И уже будет совершенно другой уровень сотрудничества. Ольга Бурлакова:

Форум стартовал 4 сентября. Можно ли уже сейчас подвести промежуточные итоги, что удалось узбекским женщинам? Посмотреть, как они оценивают разные отрасли нашей страны. И вообще, может быть, чему у них нам тоже стоит поучиться? Какие белорусские предприятия посетили и о чем договорились?

Татьяна Рунец:

Прежде всего мне хотелось бы сказать, что форум проходит в шести направлениях, шести секциях. Секция в сфере тяжелой промышленности проходит на БелАЗе. Секция в сфере легкой промышленности – вы знаете, что в Узбекистане текстильная промышленность очень развита. Она проходила у нас в Доме культуры с посещением предприятия «Камволь». Аграрная секция проходила на предприятии СПК «Озерицкий-Агро», его возглавляет женщина. Было достаточно интересно узбекским коллегам посмотреть. В сферах науки, образования, культуры, медицины. Подписано много соглашений о сотрудничестве между вузами, медицинскими учреждениями. Если говорить о легкой промышленности, то на предприятии «Камволь» после посещения подписано сразу же два соглашения о сотрудничестве на поставку тканей. Ольга Бурлакова:

Остается надеяться, что и на поставки узбекского плова тоже заключат контракт. Юрий Царев:

По поводу «Камволя» очень отрадно слышать, потому что я вырос вблизи комбината и знаю все его взлеты и падения. Казалось бы, совсем недавно практически предприятие было возрождено из пепла, а уже выходит на внешние рынки. Какие-то еще заделы на будущее были сделаны в ходе этого форума? Татьяна Рунец:

Заделы на будущее – это меморандумы о сотрудничестве. Очень важно не только развивать торговые отношения, важно создавать совместные предприятия, думать о реализации производственных цепочек. Хотя я хочу отметить, что у нас в Узбекистане около 100 предприятий с белорусским капиталом и такое же количество у нас. Перспективы есть.

Юрий Царев:

А у вас не сложилось такое впечатление, что женщины между собой договариваются гораздо быстрее, чем мужчины? Татьяна Рунец:

Я думаю, что нет. Бизнес. Люди, которые занимаются бизнесом, будь то женщины, будь то мужчины, они быстрые на подъем. Они быстро решают то, что им нужно. Вот, например, на секцию «Агро» приехала женщина из Узбекистана и увидела, что у нас есть голубика. И сразу же тоже намерена заключить контракт на поставку голубики в больших количествах в Узбекистан. Юрий Царев:

Казалось бы, фрукты – от них к нам… Какую культурную программу подготовили для гостей из Узбекистана?