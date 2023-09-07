Объединяя белорусов. Республиканская акция «Символ Единства» стартует 7 сентября

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить свой самый молодой и символичный праздник – День народного единства, который отмечается 17 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единство белорусского народа связано не только с внешними угрозами и необходимостью отстаивать свободу и независимость в противостоянии с врагом. Это слова Александра Лукашенко об основах нашей консолидации, которые заложены в глубоком уважении и любви к родной земле и ее истории. Благодаря этому мы сохраняем свою идентичность, неповторимость и непохожесть на другие народы мира.

Старт республиканской акции «Символ Единства» будет дан сегодня, 7 сентября, на наивысшей точке Беларуси – горе Дзержинской в Минской области. За ближайшие полторы недели участники общественного объединения «Патриоты Беларуси» посетят разные города, которые и станут центрами единства каждой области. Финальный аккорд – торжественная церемония передачи флагов районов и областей, после которой откроется Аллея единства в столице нашей страны.