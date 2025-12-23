Почта Франции подверглась кибератаке под Рождество

Сайт национального оператора недоступен. Прием и выдача писем и посылок приостановлены, а отследить их перемещение онлайн сейчас невозможно.

Десятки тысяч французов в это Рождество рискуют остаться без подарков и поздравлений от родных и близких. Причина – масштабная кибератака на почтовую службу Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллапс пришелся на самую напряженную рождественскую неделю, когда почта обычно сортирует и доставляет до 180 миллионов отправлений. При этом, как сообщают СМИ, проблемы начались еще в конце прошлой недели, однако руководство компании долгое время ситуацию не комментировало.

Магазин отправил мой заказ быстро, но с сегодняшнего утра я не могу узнать, где моя посылка. Поскольку она довольно большая, мне приходится менять свой график, чтобы быть дома и получить ее.

Сбой затронул и банковское подразделение почты. Клиенты не могут войти в свои аккаунты через мобильные приложения. В ведомстве заверяют: персональные данные находятся в безопасности.

Подобные инциденты в работе государственных структур во Франции все чаще приобретают системный характер. Нынешняя атака произошла всего через три дня после скандала с утечкой данных более 3,5 миллиона граждан в результате взлома цифровых ресурсов Министерства спорта.

Ранее неизвестные хакеры получили доступ к базам Министерства внутренних дел – а это, не много не мало, данные о 16 миллионах французов.