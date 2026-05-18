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Почему современные артисты все чаще исполняют народные песни? Мнения

18 мая 2026 11:52
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«Я скакала и плясала» – эту песню наши бабушки напевали на вечерках, а сегодня она зазвучала так, что ее подхватывают в соцсетях. Как фольклор обрел новую жизнь и почему современные артисты все чаще обращаются к народным корням, узнали у наших гостей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Ермолкович, артист Молодежного театра эстрады и певица YULI KORA. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Действительно, почему вы решили этой классной песне, которую знали раньше только наши бабушки, дать новую жизнь. Чем она заслужила? 

Почему современные артисты все чаще исполняют народные песни? Мнения-2

Евгений Ермолкович, артист Молодежного театра эстрады:
Дуэт появился таким образом, что Юля предложила создать дуэт, предложила мне спеть эту песню вместе с ней. 

YULI KORA, певица:
Мы с Женей давно друг друга знаем. Мы учились когда-то вместе в университете. Думаю, отлично будет, звучит, и точно фольк у него пойдет. Думаю, Женя, давай попробуем. Женя сказал: с удовольствием. Вот у нас родился дуэт. 

Почему «Я скакала и плясала»? На самом деле не было выбора тяжелого. Мы хотели, чтобы она была веселая, чтобы она была энергичная, чтобы под нее можно было ставить хорошую хореографию. У нее очень хорошая запоминающаяся мелодия. Нам нужен был дуэт, ее было очень удобно интерпретировать для мужского исполнения, поделить на два голоса. Потому что она идет от женского лица, мы очень хорошо ее интерпретировали, чтобы спел Женя. 

Евгений Ермолкович:
Наша основная задача в том, чтобы сегодняшняя молодежь знала белорусскую историю, белорусскую культуру. Мы подумали, что почему бы через современное звучание ни показать нашей молодежи нашу историю, белорусскую историю. 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка # Ольга Бурлакова

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