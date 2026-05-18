Для участия в выставке «Белагро-2026» подано 565 заявок от организаций из 11 стран

Завершается подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026». Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран. В 2025 году было 545 представителей. Традиционно, основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в 2026 году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д’Ивуара и Узбекистана. В этом году увеличили площадь закрытых экспозиций на четыре тысячи квадратных метров. Ключевыми событиями деловой программы станут международный форум «АгроШОС. Стратегия роста» и межрегиональный форум «Дни ритейла в Минске». Также запланированы презентация агроэкотуризма Беларуси, встречи между отечественными и зарубежными компаниями, выступления творческих коллективов и военного оркестра.