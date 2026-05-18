Цены на такси в непогоду станут стабильнее. В МАРТ объяснили, как будут регулироваться тарифы

Цены на такси в непогоду и часы пик станут стабильнее. Крупные диспетчеры подписали соглашение, которое ограничивает рост тарифов в периоды повышенного спроса, обязывает чаще выводить машины на линию в плохую погоду и не повышать стоимость своих услуг для перевозчиков. О том, как эти изменения отразятся на пассажирах и рынке в целом, поговорили с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Тихончук, начальник отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работы Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Александр Стасевич, ведущий:

Почему вообще возникла такая проблема, что МАРТ обратил внимание на такси? Люди начали жаловаться или как-то тарифы стали сильно повышаться?