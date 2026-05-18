Цены на такси в непогоду станут стабильнее. В МАРТ объяснили, как будут регулироваться тарифы

Цены на такси в непогоду и часы пик станут стабильнее. Крупные диспетчеры подписали соглашение, которое ограничивает рост тарифов в периоды повышенного спроса, обязывает чаще выводить машины на линию в плохую погоду и не повышать стоимость своих услуг для перевозчиков. О том, как эти изменения отразятся на пассажирах и рынке в целом, поговорили с нашей гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Тихончук, начальник отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работы Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Александр Стасевич, ведущий:
Почему вообще возникла такая проблема, что МАРТ обратил внимание на такси? Люди начали жаловаться или как-то тарифы стали сильно повышаться?
Екатерина Тихончук, начальник отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работы Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
В начале года столкнулись с достаточно серьезными погодными условиями. Это, наверное, и стало первопричиной. В МАРТ поступали обращения граждан, мы видели обращения в интернете о том, что где-то достаточно отмечается высокая стоимость на услуги такси, а кто-то, в принципе, не смог доехать на работу ни на своем транспорте, ни на такси, потому что не хватало автомобилей. Мы провели ряд встреч на площадке министерства с диспетчерами такси, результатом стало соглашение о социально ответственном поведении диспетчеров такси.
Акцентирую внимание, что соглашения действуют в условиях повышенного спроса, когда непогода или в нашей стране будут проводиться значимые мероприятия, в том числе международного характера. В этой связи диспетчеры такси обязуются принимать меры, связанные с неповышением стоимости услуг диспетчеризации для перевозчиков. Если непогода, то они должны стимулировать перевозчиков для того, чтобы было достаточное количество автомобилей на линии и не использовать коэффициент в размере более трех. Если мы говорим про перевозчиков, то в условиях повышенного спроса диспетчеры такси, например, могут не взимать комиссию. Если мы говорим про обычного человека, то в условиях пикового спроса коэффициенты в размере не более трех.
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