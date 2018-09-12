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«Атмосфера здесь очень завораживающая»: представители СК побывали на экскурсии во Дворце Независимости

12 сентября 2018 20:11
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Новости Беларуси. После торжественных мероприятий следователей ждал еще один подарок. 12 сентября для них двери распахнул Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Атмосфера здесь очень завораживающая»: представители СК побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Гостей провели по залам, где подписывались документы «нормандской четверки», проходят переговоры главы белорусского государства с коллегами, а также важнейшие встречи на высоком уровне.

«Атмосфера здесь очень завораживающая»: представители СК побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Евгений Окуневич, следователь Пружанского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Атмосфера здесь очень завораживающая. Объем, размеры этого дворца впечатляют.

«Атмосфера здесь очень завораживающая»: представители СК побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Алеся Приставко, следователь Витебского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Здесь каждая мелочь настолько продумана, настолько выверена. Все очень красиво на самом деле. И просто смотреть по телевизору – это одно, а увидеть вживую – совершенно другое.

«Атмосфера здесь очень завораживающая»: представители СК побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Владислав Миленкевич, следователь первого следственного отделения Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси:
Посетили Дворец Независимости и, в частности, Зеленую комнату, в которой происходило собрание «нормандской четверки», которое было посвящено урегулированию конфликта на территории Украины. В такой торжественный день прикоснуться к истории, узнать, как именно проходило, какие-то нюансы, особенности. И очень отрадно, что наше государство приняло участие в таком международном масштабе, и именно на нашей территории прошла эта встреча.

«Атмосфера здесь очень завораживающая»: представители СК побывали на экскурсии во Дворце Независимости-13

Дворец Независимости построен из отечественных материалов и силами наших специалистов. Сегодня это один из символов суверенной Беларуси. Дворец открыт для посетителей. Здесь регулярно проводят экскурсии для желающих познакомиться с внутренним устройством одного из самых молодых административных зданий страны.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Евгений Окуневич # Алеся Приставко # Владислав Миленкевич # Фотофакт

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