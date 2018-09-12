Печально известный карьер на улице Горецкого планируют частично засыпать

Новости Беларуси. Новая судьба скандального водоема на улице Горецкого: часть карьера засыплют, а рядом построят многоэтажки, школу и детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тонут люди здесь постоянно – за все время погибли 13 человек. Уже несколько месяцев берега водоема усиленно патрулируют милиционеры и активисты ОСВОД. Однако многих, к сожалению, это не останавливает.

В июне после гибели двух минчан в карьере нарастили и укрепили берега. Совсем скоро приступят к застройке жилого квартала вблизи водоема.