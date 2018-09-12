Печально известный карьер на улице Горецкого планируют частично засыпать

Новости Беларуси. Новая судьба скандального водоема на улице Горецкого: часть карьера засыплют, а рядом построят многоэтажки, школу и детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая судьба скандального водоема на улице Горецкого: часть карьера засыплют, а рядом построят многоэтажки, школу и детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Тонут люди здесь постоянно – за все время погибли 13 человек. Уже несколько месяцев берега водоема усиленно патрулируют милиционеры и активисты ОСВОД. Однако многих, к сожалению, это не останавливает.
В июне после гибели двух минчан в карьере нарастили и укрепили берега. Совсем скоро приступят к застройке жилого квартала вблизи водоема.
Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Нами принято решение. Мы проводим исследования акватории и, исходя уже из той оценки, которую мы получим, будет определена, скажем, поверхность воды, которая должна остаться на территории этого водоема. Впоследствии планируем эту водную гладь обустраивать и делать, наверное, какой-то парк.