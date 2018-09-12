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Печально известный карьер на улице Горецкого планируют частично засыпать

12 сентября 2018 20:31
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Новости Беларуси. Новая судьба скандального водоема на улице Горецкого: часть карьера засыплют, а рядом построят многоэтажки, школу и детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Печально известный карьер на улице Горецкого планируют частично засыпать-1

Тонут люди здесь постоянно – за все время погибли 13 человек. Уже несколько месяцев берега водоема усиленно патрулируют милиционеры и активисты ОСВОД. Однако многих, к сожалению, это не останавливает.

Печально известный карьер на улице Горецкого планируют частично засыпать-4

В июне после гибели двух минчан в карьере нарастили и укрепили берега. Совсем скоро приступят к застройке жилого квартала вблизи водоема.

Печально известный карьер на улице Горецкого планируют частично засыпать-7

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Нами принято решение. Мы проводим исследования акватории и, исходя уже из той оценки, которую мы получим, будет определена, скажем, поверхность воды, которая должна остаться на территории этого водоема. Впоследствии планируем эту водную гладь обустраивать и делать, наверное, какой-то парк.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Денис Драпей # Фотофакт

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