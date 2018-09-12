Белорусские военные провели заключительную тренировку в рамках командно-штабного учения

Новости Беларуси. Белорусские военные провели заключительную тренировку в рамках масштабного командно-штабного учения. Основные действия 12 сентября развернулись на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения отработали оперативное реагирование на возможную агрессию. Среди маневров – умение правильно занять выгодный рубеж и ликвидировать сухопутную силу условного противника.

Оценить готовность белорусской армии приехали специалисты из соседних стран и представители дипломатического корпуса.

Станислав Генков, военный и военно-воздушный атташе посольства Болгарии в Беларуси:

Не смотря на то, что учение было не наблюдаемое, я и мои коллеги военные атташе были приглашены. Сегодня мы увидели разные боевые действия по удержан6ию оборонительного рубежа и по уничтожению противника, а так же смотрели авиационную и огневую поддержку боевых действий.

Свен Хильгефорт, атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Беларуси:

Чрезвычайно важно показывать определенную транспарентность и открытость. Я благодарен за приглашение и рад, что у нас была возможность увидеть заключительный этап такого действительно масштабного учения.