Белорусские военные провели заключительную тренировку в рамках командно-штабного учения

Новости Беларуси. Белорусские военные провели заключительную тренировку в рамках масштабного командно-штабного учения. Основные действия 12 сентября развернулись на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военные провели заключительную тренировку в рамках масштабного командно-штабного учения. Основные действия 12 сентября развернулись на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подразделения отработали оперативное реагирование на возможную агрессию. Среди маневров – умение правильно занять выгодный рубеж и ликвидировать сухопутную силу условного противника.
Оценить готовность белорусской армии приехали специалисты из соседних стран и представители дипломатического корпуса.
Станислав Генков, военный и военно-воздушный атташе посольства Болгарии в Беларуси:
Не смотря на то, что учение было не наблюдаемое, я и мои коллеги военные атташе были приглашены. Сегодня мы увидели разные боевые действия по удержан6ию оборонительного рубежа и по уничтожению противника, а так же смотрели авиационную и огневую поддержку боевых действий.
Свен Хильгефорт, атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Беларуси:
Чрезвычайно важно показывать определенную транспарентность и открытость. Я благодарен за приглашение и рад, что у нас была возможность увидеть заключительный этап такого действительно масштабного учения.
Эти занятия в рамках командно-штабного учения стали завершающими. Всего в маневрах задействовали около 7500 человек, до 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.