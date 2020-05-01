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«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере

01 мая 2020 16:43
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в Беларуси зафиксировано 20 случаев нарушения законодательства об использовании беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере-1

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере-3

Речь прежде всего идет о любительских квадрокоптерах. Напомним, их использование регулирует Постановление Минобороны № 18. В стране установлен перечень зон, полет над которыми запрещен либо требует разрешения. С 2019 года он значительно расширен. Специальная карта размещена на сайте Госкомитета по имуществу. Между тем, каждый летательный аппарат должен быть зарегистрирован. Отметим, в Беларуси насчитывается около 5000 дронов.

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере-6

Григорий Бобко, исполняющий обязанности начальника управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси:
На сегодняшний день таких ограничений (то есть зон) установлено 318. Эти зоны устанавливаются не просто так, а над наиболее критически важными объектами – либо промышленности, либо энергосети, либо даже есть часть дорог закрытых.

Каждый летательный аппарат несет какую-то угрозу. Это не Министерства обороны желание, а желание каждого руководителя защитить свой объект.

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере-9

«Каждый летательный аппарат несёт угрозу». Где в Беларуси можно законно «полетать» на квадрокоптере-11

Добавим, за нарушение использования беспилотников в Беларуси предусмотрен штраф до 500 рублей.

# Беспилотники # общество # Григорий Бобко # Фотофакт

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