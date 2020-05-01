«Мы все в одной лодке, это общая наша беда». Жители Могилёва помогают коммунальщикам дезинфицировать подъезды

Новости Беларуси. Все больше белорусов приходят на помощь коммунальщикам в дезинфекции подъездов и детских игровых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Могилеве к обработке перил, кнопок лифтов и домофонов, дверных ручек и стен подключаются жильцы и те, чья работа и до пандемии была связана с дезинфекцией. Только сейчас люди делают все это абсолютно безвозмездно. И призывают каждого не остаться в стороне. Репортаж Ирины Недобоевой.

Каждый раз, выходя из дома, я беру салфетку, спрей и обрабатываю поверхности, к которым больше всего прикасаюсь. Дверные ручки, кнопки лифта… Поддерживать чистоту в подъезде для Алеси Пимаховой – дело привычное. Но с недавних пор к рутинной уборке своей площадки могилевчанка подключила еще и дезинфекцию. Девушка считает, что таким образом, пусть и не в глобальных масштабах, помогает не только своей семье и соседям, но и медикам.

Алеся Пимахова, жительница Могилева:

Сейчас медикам тяжело, как нашим дедам 75 лет назад. И тогда народ объединился и победили. И сейчас, если каждый из нас сделает что-то хорошее, мы вместе тоже победим.

Фото и видео с призывами так же поступать каждому белорусу Алеся выкладывает в соцсетях. К челленджу подключилось уже больше полусотни небезразличных могилевчан.

Евгений Филипенко, житель Могилева:

Кто-то может считать, что это глупо или странно на самом деле. Да, это маленькая капля в море. Но что есть море, если в нем уже столько капель!? Это общая проблема, мы все в одной лодке, это общая наша беда. И только вместе мы сможем с этим побороться и победить.

Ежедневно, вооружившись баллоном с дезинфектором и защитным костюмом, на обработку выходит и Кирилл Дорошенко. Его зона ответственности – 11 многоэтажек и пять игровых площадок. Чистота в домах – основная работа могилевского предпринимателя.

Раньше помогал очистить жилье горожан от нежелательного соседства с грызунами и насекомыми, сейчас каждый день защищает людей от распространения вирусов. Все оборудование и дезсредства Кирилл использует только свои. И работает абсолютно безвозмездно.

Кирилл Дорошенко, предприниматель:

Всегда же так было – и толока, и объединения. Все делали вместе. Всегда проще преодолеть какие-то неприятности и трудности, когда ты не один. Когда люди видят, что они не одни, то даже психологически... Некоторые мне говорят: «Мы не знаем, как действует ваше средство, но нам стало спокойнее».

Павел Петровский, начальник могилевского жилищно-эксплуатационного участка № 2:

Побольше бы таких активистов, которые отзываются, оказывают нам содействие. Совместными усилиями, конечно же, мы справимся.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Сейчас коммунальщики обязаны дезинфицировать подъезды по несколько раз в неделю. С такой же кратностью обрабатываются и детские игровые площадки. Но на деле все получается куда гораздо чаще: дезинфекцию проводят порой по несколько раз в день.

Помощь от небезразличных могилевчан коммунальщикам сейчас как никогда кстати. Ведь нагрузка возросла в разы. Только в Октябрьском районе Могилева работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, кроме основной уборки, приходится минимум дважды в день проводить дезинфекцию почти в 2000 подъездах.

Елена Павлова, заместитель директора жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района Могилева:

Люди относятся с пониманием. И некоторые жители даже предлагают помочь нам. Мы надеемся, что нам всем это поможет и вместе мы добьемся только положительных результатов.