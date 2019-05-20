Почему происходит профессиональное выгорание? 4 причины

Отчёты, конференции, статистический анализ – дедлайн. Командировки, летучки, доклад – дедлайн. То, что вчера казалось трамплином к вершине карьерного олимпа, сегодня стало камнем преткновения. Ежедневная рабочая рутина снежным комом навалилась и буквально уничтожила амбиции и стремления Алины. Девушку сразило профессиональное выгорание. Алина Минаева:

Стали возникать проблемы в коллективе, возникала зависть, какие-то соревнования между молодыми специалистами и людьми со стажем и с опытом. Возникали вопросы и конфликты с руководителем, предвзято относилась ко всему.

Наша героиня сменила место работы и жизнь снова забила ключом. Марина Прохорова, психолог:

Профессиональное выгорание – это состояние истощения, которое приводит к параличу наших чувств и сопровождается отсутствием радости к жизни, в целом. Зачастую, конечно, человек начинает терять интерес к работе именно из-за обстановки, в которой он находится на рабочем месте. Это, может быть, не совсем дружелюбный коллектив.

Здоровая конкуренция! Иногда этим способом повышения работоспособности злоупотребляют начальники, создавая бесчеловечные условия труда. Марина Прохорова:

Руководство не очень лояльное. Человек может быть предан работе и отдаваться на все сто, но руководство воспринимает это как должное и не поощряет труд, не находит добрых слов. Не только финансовая мотивация нужна, но и какие-то слова, где человека замечают и его вклад ценен.

В желании соответствовать заданным профессиональным канонам, а иногда и завышенной планке, человек полностью погружается в рабочую деятельность, оставляя за рамками другие сферы жизни. Большая нагрузка, отсутствие отдыха может только усугубить ситуацию и негативно сказаться на продуктивности. Затем появляется апатия, исчезает вдохновение и энергия. Любимая работа постепенно превращается в обузу. И однажды наступает момент, когда хочется сбросить этот балласт. Марина Прохорова:

Человек понимает, что физически начинает уставать, сна недостаёт, тогда нужно задуматься, чтобы снизить нагрузку, начать разделять ответственность и делегировать полномочия своим коллегам, не игнорировать выходные дни.

Но это далеко не всё! Психологи давно выяснили, что заинтересованность в своей работе может снижаться и по ряду других причин. Марина Прохорова:

Часто это могут быть сложности в личной жизни, со здоровьем, в семье. Какие-то неурядицы, которые оттягивают большую часть энергии, человек очень сильно переключается. Очень мало сил и энергии остаётся на то, чтобы заниматься с энтузиазмом своими профессиональными обязанностями.