«У людей была такая картина, что в этом году Припять пересохнет». Что происходит с главной рекой Полесья?

Новости Беларуси. Полешуки бьют тревогу: пересыхает жемчужина белорусского Полесья – река Припять. Мол, там, где еще недавно были заливные луга, сейчас сухая земля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Припять не то что не разливается, а мельчает на глазах. Как итог – пересохшие ручьи и пустые колодцы. А еще урожаи не такие, как раньше. Куда ушла вода из Припяти? Обоснована ли тревога жителей Полесья и экологов? Ответы – в репортаже Александра Добрияна.

775 километров с запада на восток. 114 тысяч квадратных километров. Все это – «Полесская Амазония». Водное царство, созданное Припятью и чудом уцелевшее в эпоху покорения природы человеком.

– Вот, на вербах даже видно отметины.

– То есть мы бы здесь по пояс стояли в воде?

– Да, где-то так. Последний паводок был в 2013 году. И, наверное, это уже последний, судя тем годам, что вода вообще исчезла из рек.

Коренной полешук Иван Рубчевский показывает речушку Снядинку, по которой его дед сплавлял в Припять лес. Ее бурные воды когда-то крутили еще и несколько мельниц. Сегодня ни мельниц, ни плотов, ни воды.

Иван Рубчевский, житель деревни Снядин:

В общем, экология разрушается в связи с понижением вод. Лес местами повысыхал. Нарушились болота. Мелиорацию когда-то сделали, а она пользу не дала, а только вред.

За тысячи лет река стала важнейшей частью жизни людей на Полесье. Любое изменение в Припяти полешуки, кажется, чувствуют на уровне физических ощущений.

Александр Добриян, корреспондент:

Деревня Снядин не раз попадала в выпуски новостей и сводки МЧС. Местные жители хорошо помнят каждый крупный паводок. 1979, 1999, 2009 и 2013-й – каждый раз вода приходила в их дома как незваный гость. Но вот уже несколько лет Припять не добирается даже до крайних огородов.

Парадокс, но люди, в чьих домах не раз хозяйничала река, бьют тревогу: слишком давно не было паводка. Для них большая вода – это не просто гость, а гость с богатыми подарками. Разлив всегда приносил много рыбы и хороший урожай. В последние годы нет ни того, ни другого. Мало того, в межень пересыхают даже местные колодцы.

Александр Хальченя, житель деревни Снядин:

Как говорят в народе: вода – беда. Но вода пришла и ушла, зато все насыщается влагою. На лес и на ягоды, на грибы. Это все взаимосвязано. Конечно, вот рядышком огород садили: бураки, картофель. Влаги не было, поздно посадили (засушливая весна была). Посадили, начало всходить – опять эта спякота, дождей не было. Вот вам и результат. А если большая вода – земля насыщена. Садишь – и на картошке, и на бураках, на всем оно сказывается. А для деревни что надо? Абы деревенский урожай был.

Нынешней весной Припять действительно поставила рекорд. Так мало воды в этот период в реке не было за всю историю наблюдений. Уже в апреле навигация на реке стала делом экстремальным.

Алексей Брощук, капитан-механик Пинского речного порта:

Я работаю на флоте с 1981 года. Видно, конечно, меняется, и река как-то мелеет, особенно в последние годы. До дождей загружались не на полную осадку рудовозы. Мелко. Ниже Стахова, гидроузла, вода падает.

C начала апреля рудовозы грузят только наполовину. Рентабельность таких рейсов ниже. Полноценная навигация по причине низких уровней воды здесь невозможна уже четвертый год кряду.

Полесскими робинзонами почувствовали себя и пассажиры круизного лайнера «Белая Русь».

Ирина Прилукова, туристка (Россия):

Нам говорили, что здесь было большое судоходство, порядка пяти кораблей в день проходило. А сейчас одна наша «Белая Русь» – конечно, это очень мало. Я думаю, что создание именно туризма по Припяти – это удивительно. Река просто изумительная. По берегам очень красивая, разнообразная: то топи, то песчаные берега, то дубы совершенно удивительные.

Красота и затишье в 2019 году и в Мекке европейских орнитологов.

Александр Добриян:

Туровский луг – одно из десяти чудес Беларуси. Каждую весну здесь останавливаются до полумиллиона птиц 50 различных видов. Посмотреть на все это биоразнообразие сюда ежегодно приезжают тысячи туристов и орнитологов.

Джиджи Сахлстранд, эколог (Швеция):

Здесь очень большие площади действительно дикой природы. И это делает место особенным для наблюдения за куликами, за крачками. Сегодня нас вообще ждал сюрприз: мы встретили здесь очень редкого в Европе сирийского дятла.

Директор станции кольцевания птиц «Туров» Павел Пинчук от нынешнего сезона тоже не в восторге. Впервые за 20 лет работы по кольцеванию пришлось свернуть почти на месяц раньше обычного – нет воды, нет птиц. Однако, по мнению ученого, это вовсе не говорит о том, что с Припятью что-то не так.

Павел Пинчук, директор станции кольцевания птиц «Туров»:

У людей была такая картина, что в этом году Припять пересохнет. Что где-то старые люди про это читали, слышали. Буквально начало мая – начинаются дожди. Сейчас вода поднимается очень быстро и стала выше, чем была в этом году весной. Припять – это, наверное, самая непредсказуемая река не только в Беларуси. Поэтому я бы сказал, что нельзя принимать быстрые решения: прошли год-два засухи – значит, строим дамбу. Я почитал комментарии: «надо строить плотину», «Украина забирает у нас воду». Я бы хотел, чтобы тут никто ничего не строил так быстро. Надо понять, что происходит с Припятью.

О том, что экстренно спасать Припять пока нет причин, говорит и Андрей Гусев. Ученый уверен: река живет своей нормальной жизнью. Со своими максимумами и минимумами, которые после проведенной на Полесье мелиорации и потепления климата просто стали заметнее.

Раньше пойменные болота делали режим реки более плавным, теперь этого демпфера нет. Частично вернуть Припяти покладистый характер можно исправив ошибки мелиорации с поправкой на потеплевший климат.

Андрей Гусев, декан геолого-географического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Коэффициент увлажнения колеблется около единицы, чуть выше единицы. Сейчас он примерно такой, и изменения даже к 2050 году не будут радикальными. То есть пустыни у нас точно не образуется. Соответственно, и реки будут пополняться. Естественно, что сток уменьшится, поэтому надо адаптироваться к изменениям климата. В конце концов, некоторые болота можно и возродить. Это даст положительный эффект в том числе и на гидрологический режим.