Как вести себя во время отдыха на воде? В МЧС напомнили о правилах безопасности

Юрий Царев, ведущий: Людей тянет, конечно же, на пляжи сейчас. Причем иногда пляжи какие-то стихийные. Какие самые частые нарушения правил техники безопасности на воде сейчас происходят и какие трагедии, возможно, появляются в эти дни?

Столбик термометра растет, белорусы массово устремились к водоемам. По словам представителей МЧС, системный комплекс профилактических мероприятий позволил за последние пять лет снизить общий уровень гибели людей на воде. Однако с приходом зноя трагедии, к сожалению, продолжаются. О правилах безопасности и о том, что делать в экстренной ситуации, рассказал наш гость.

Олег Степук, начальник Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС:

Самая основная проблема – это купание в нетрезвом виде. Сейчас, если мы читаем пояснительные записки к каким-то чрезвычайным ситуациям, которые произошли на воде, то через одно пояснение пролетает строчка «в нетрезвом виде».

Второе – это, естественно, купание в стихийных местах. То есть это пляжи, которые не оборудованы для купания. Самое главное, что там нет спасателей, там нет того, кто готов прийти на помощь.

Купаться только в специально отвезенных для этого местах. Все пляжи санкционированные проходят большой комплекс мероприятий, чтобы получить этот статус. Обследуется дно акватории. Очищаются от инородных предметов. Организовывается планировка этого места. В этом месте до буйков можно твердо говорить о том, что нет глубоких ям, нет течения, нет ключей с холодной водой. Это место находится постоянно под присмотром спасателей.