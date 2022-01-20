Прямой эфир

Почему Полоцкое княжество почти не упоминается в летописях восточных славян? Рассказал Игорь Марзалюк

20 января 2022 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Переписке не подлежит. В Год исторической памяти особенно важно проливать свет на факты из прошлого и не позволять инакомыслимые трактовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Рубрика «В обстановке мира» с Игорем Марзалюком.  

Почему Полоцкое княжество почти не упоминается в летописях восточных славян? Рассказал Игорь Марзалюк-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
Сёння – пра прэтэнзіі Полацкага княства на гегемонію ва ўсходнеславянскім свеце. Аб існаванні поўнай самастойнасці Полацкай зямлі можна ўпэўнена казаць у адносінах да часоў княжання Рагвалода. Нішто не паказвае на тое, што ў гэты час Полацк быў складаючай часткай дзяржавы Рурыкавічаў. Як цалкам самастойнага ўладара трактавалі Рагвалода такія знаўцы праблемы, як Прэснякоў і Ключэўскі.  

Почему Полоцкое княжество почти не упоминается в летописях восточных славян? Рассказал Игорь Марзалюк-4

Ігар Марзалюк:
Зусім іншая сітуацыя склалася пасля захопу Полацка Ўладзімірам Святаслававічам. Апошні, як вядома, забіў Рагвалода і яго сыноў, а Рагнеду ўзяў гвалтам і зрабіў сваёй жонкай. У гісторыяграфіі даўно звернута ўвага на тую акалічнасць, што пасля няўдалага замаху Рагнеды на Ўладзіміра апошні вылучыў «отчыну» свайму старэйшаму сыну Ізяславу – Полацкае княства. Паводле родавых законаў, пераемнікам роду, які абарваўся, мог стаць старэйшы нашчадак па жаночай лініі. Таму Ізяслаў быў пераемнікам свайго дзеда па маці – Рагвалода Полацкага. З-за гэтай прычыны полацкі княжацкі стол і быў замацаваны за нашчадкамі Ізяслава.  

Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Ігар Марзалюк # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?
20 января 2022 17:27

Белорусы готовы делиться всем, что знают и умеют. О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с главой Республики Тыва?

Важно донести простым языком. Как жители агрогородка под Витебском обсуждают проект Конституции?
20 января 2022 17:21

Важно донести простым языком. Как жители агрогородка под Витебском обсуждают проект Конституции?

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?
20 января 2022 16:58

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?