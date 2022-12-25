Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения
Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.
От этого и пляшем, но все-таки есть вечная классика. Оливье, селедка под шубой, икра, мандарины и шампанское. 31 декабря на всех кухнях страны, что называется.
Анастасия Ярощик-Корниенко также не осталась в стороне от праздника и отправилась на продуктовый шопинг, но взяла с собой калькулятор. Считать не калории (зачем портить настроение), а цены, конечно. Хотя, какие цифры вас расстроят больше, тут у каждого свои предпочтения.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Какое блюдо приготовить на праздничный стол? Этим вопросом уже задаются хозяйки. 2023-й – год Кролика. Он любит капусту и морковку. Но все-таки одними овощами сыт не будешь. Да и в новогоднюю ночь хотелось бы чего-нибудь повкуснее. Какие блюда будут самыми популярными на Новый год? Узнаем у покупателей магазина.
Салат с чем-нибудь. С авокадо на листьях с бальзамическим уксусом.
Рыба. Красная рыба, стейки.
Ирина Ивановна с мужем по традиции к Новому году начинают подготовку заранее. Ведь с обратным праздничным отсчетом растет и покупательский спрос.
Ирина Довнар, покупатель:
И выбор есть, и товары есть. Пока все хорошо. И очереди нет.
Задача – в атмосфере продуктового разнообразия найти ингредиенты для своего блюда.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Закупались ли уже на Новый год?
Ольга Анкерская, покупатель:
Вы знаете, нет. Не закупалась и пока не планирую. Мне кажется, всего полно у нас. Вообще, есть на ночь вредно. Я считаю, что минимализм на Новый год очень полезен.
Пересматривать в новогоднюю ночь любимые фильмы Светлана Хилькевич намерена со вкусом любимых блюд из детства.
Светлана Хилькевич, покупатель:
Вы знаете, Новый год – это такой домашний праздник. И, наверное, классический: елка, мандаринки, оливье, шуба, холодец, может быть. Как ни странно, все, что ты берешь из интернета и пытаешься повторить – неудачно оно почему-то. У них это красиво, у меня это не получатся. Некрасиво и невкусно.
Так все-таки какое блюдо станет героем праздничного стола?
Едем в гости к родственникам, будет проще. Там уже все будет готово!
Шубка, вот шубку я себе точно сделаю.
Конечно, оливье будет популярно.
Оливье на первом, курочка будет, картошка 100 %.
– Оливье
– Нет, крабовый салат.
– Почему?
– Я ем только тазик крабового салата, все.
– Оливье.
Покупатели, которые участвовали в нашем кулинарном опросе, тоже приготовили свои блюда и прислали нам фото.
А если на стол поставить те продукты, которые хотели видеть наши респонденты на своем праздничном столе, то новогодний классический домашний фуршет обойдется почти в 90 рублей.
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