Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения

Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.

От этого и пляшем, но все-таки есть вечная классика. Оливье, селедка под шубой, икра, мандарины и шампанское. 31 декабря на всех кухнях страны, что называется.

Анастасия Ярощик-Корниенко также не осталась в стороне от праздника и отправилась на продуктовый шопинг, но взяла с собой калькулятор. Считать не калории (зачем портить настроение), а цены, конечно. Хотя, какие цифры вас расстроят больше, тут у каждого свои предпочтения.