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Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения

25 декабря 2022 19:21
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Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.  

От этого и пляшем, но все-таки есть вечная классика. Оливье, селедка под шубой, икра, мандарины и шампанское. 31 декабря на всех кухнях страны, что называется.  

Анастасия Ярощик-Корниенко также не осталась в стороне от праздника и отправилась на продуктовый шопинг, но взяла с собой калькулятор. Считать не калории (зачем портить настроение), а цены, конечно. Хотя, какие цифры вас расстроят больше, тут у каждого свои предпочтения.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-1

Анастасия Ярощик-Корниенко:  
Какое блюдо приготовить на праздничный стол? Этим вопросом уже задаются хозяйки. 2023-й – год Кролика. Он любит капусту и морковку. Но все-таки одними овощами сыт не будешь. Да и в новогоднюю ночь хотелось бы чего-нибудь повкуснее. Какие блюда будут самыми популярными на Новый год? Узнаем у покупателей магазина.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-3

Салат с чем-нибудь. С авокадо на листьях с бальзамическим уксусом.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-5

Рыба. Красная рыба, стейки.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-7

Ирина Ивановна с мужем по традиции к Новому году начинают подготовку заранее. Ведь с обратным праздничным отсчетом растет и покупательский спрос.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-9

Ирина Довнар, покупатель:   
И выбор есть, и товары есть. Пока все хорошо. И очереди нет.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-11

Задача – в атмосфере продуктового разнообразия найти ингредиенты для своего блюда.  

Анастасия Ярощик-Корниенко:  
Закупались ли уже на Новый год?   

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-13

Ольга Анкерская, покупатель:  
Вы знаете, нет. Не закупалась и пока не планирую. Мне кажется, всего полно у нас. Вообще, есть на ночь вредно. Я считаю, что минимализм на Новый год очень полезен.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-15

Пересматривать в новогоднюю ночь любимые фильмы Светлана Хилькевич намерена со вкусом любимых блюд из детства.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-17

Светлана Хилькевич, покупатель:  
Вы знаете, Новый год – это такой домашний праздник. И, наверное, классический: елка, мандаринки, оливье, шуба, холодец, может быть. Как ни странно, все, что ты берешь из интернета и пытаешься повторить – неудачно оно почему-то. У них это красиво, у меня это не получатся. Некрасиво и невкусно.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-19

Так все-таки какое блюдо станет героем праздничного стола?  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-21

Оливье.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-23

Едем в гости к родственникам, будет проще. Там уже все будет готово!  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-25

Шубка, вот шубку я себе точно сделаю.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-27

Конечно, оливье будет популярно.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-29

Оливье на первом, курочка будет, картошка 100 %.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-31

– Оливье  
– Нет, крабовый салат.  
– Почему?  
– Я ем только тазик крабового салата, все.  
– Оливье. 

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-33

Покупатели, которые участвовали в нашем кулинарном опросе, тоже приготовили свои блюда и прислали нам фото.

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-35

А если на стол поставить те продукты, которые хотели видеть наши респонденты на своем праздничном столе, то новогодний классический домашний фуршет обойдется почти в 90 рублей.  

Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения-37

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# Новый год # Анастасия Ярощик-Корниенко

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