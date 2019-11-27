National Geographic рекомендует посетить Беловежскую пущу в 2020 году

Новости Беларуси. Белорусский турбизнес, связанный с Беловежской пущей, получил неожиданный подарок от авторитетного и очень популярного мирового издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журнал National Geographic включил пущу в список 25 достопримечательностей, которые рекомендует посетить в следующем году. Издание предлагает своим читателям открыть одно из последних диких мест в Европе. Составители списка считают, что сделать это лучше всего осенью, в сентябре-октябре. Так что у заинтересованных предпринимателей еще есть время подготовиться к наплыву туристов.