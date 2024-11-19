Губернатор Смоленской области посетил Минский домостроительный комбинат

Потенциал Беларуси в области строительства вызвал интерес у российских партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из пунктов рабочей программы делегации Смоленской области, которая находится с визитом в нашей стране, посещение Минского домостроительного комбината.

На предприятии изготавливают целые блок-комнаты, что позволяет поставлять на стройплощадки не отдельные, а уже собранные элементы. Благодаря этому срок возведения объектов значительно сокращается. Это и привлекло гостей из России. Они ознакомились с технологией производства. Теперь важно проанализировать цифры.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области:

Индустрия строительства сильно развита в Минске и, в принципе, в целом в Беларуси. Достаточно высокое качество домостроения. Поэтому, конечно, нам интересно сейчас познакомиться и со строителями, и со строительными организациями. Если мы найдем взаимный интерес, конечно, будем реализовывать совместные проекты.