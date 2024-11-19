Чем из сельхозпродуктов белорусов обеспечат зимой – рассказал директор столичной торговли

Чем еще удивят овощеводы и как город обеспечивает качество и разнообразие потребительской корзины – об этом поговорили с гостями ток-шоу «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Что заложено в наши стабфонды, в каком количестве, обеспечена ли продовольственная безопасность Минска, в первую очередь, хватит ли до нового урожая?

Иван Супранович, генеральный директор ГО «Столичная торговля и услуги»:

Безусловно, ежегодно перед нами стоит задача по формированию стабилизационного фонда города Минска, часть этого стабилизационного фонда хранится на одном из наших предприятий УП «Партизанское». Мы формируем запасы так называемого супового набора: это и картофель, и капуста, и свекла, и морковка, и яблоки, и другие сельскохозяйственные культуры, чтобы в последующие зимние месяцы мы были обеспечены всем необходимым, для того, чтобы чувствовать себя сытыми, довольными, счастливыми.