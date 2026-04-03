Аграрии Минской области прошли более 50 тысяч гектаров – это свыше 70 % от намеченного плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В работу включились и фермеры, также активно закладывают будущий урожай. Только в Солигорском районе действуют более 80 частных хозяйств. Среди них и семья Тарасевич. Фермер выращивает витаминный урожай, который пользуется спросом у белорусов круглый год. Подробнее – в сюжете Татьяны Волынчик.

Сейчас у аграриев по-настоящему горячая пора: ведут сев, подкормку культур. Среди тех, кто в поле, и Николай Тарасевич. Сам из фермерской династии, с сельским хозяйством знаком с детства. Сколько себя помнит – всегда рядом с родителями, которые работали в сфере АПК. А два года назад открыл собственное дело, стал фермером. В Беларуси ранними яровыми и зернобобовыми засеяно 256 тыс. га площадей.

Николай Тарасевич, глава фермерского хозяйства:

У нас все работы с землей, все люди трудятся на земле, зарабатывают, этим живут. Всегда родители на работу брали, помогали. Для развития своего дела есть все условия. Фермер заключил контракты с предприятиями-покупателями. За 2025 год только капусты по госзаказу было поставлено около 1 600 тонн. Николай Тарасевич:

Год очень хорошим получился, государство очень классно поддерживает. Нам государство квоты выделяет, дают калий. Все хорошо с удобрениями.