Аграрии Минской области прошли более 50 тысяч гектаров
Аграрии Минской области прошли более 50 тысяч гектаров – это свыше 70 % от намеченного плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В работу включились и фермеры, также активно закладывают будущий урожай.
Только в Солигорском районе действуют более 80 частных хозяйств. Среди них и семья Тарасевич. Фермер выращивает витаминный урожай, который пользуется спросом у белорусов круглый год.
Подробнее – в сюжете Татьяны Волынчик.
Сейчас у аграриев по-настоящему горячая пора: ведут сев, подкормку культур. Среди тех, кто в поле, и Николай Тарасевич. Сам из фермерской династии, с сельским хозяйством знаком с детства. Сколько себя помнит – всегда рядом с родителями, которые работали в сфере АПК. А два года назад открыл собственное дело, стал фермером.
В Беларуси ранними яровыми и зернобобовыми засеяно 256 тыс. га площадей.
Николай Тарасевич, глава фермерского хозяйства:
У нас все работы с землей, все люди трудятся на земле, зарабатывают, этим живут. Всегда родители на работу брали, помогали.
Для развития своего дела есть все условия. Фермер заключил контракты с предприятиями-покупателями. За 2025 год только капусты по госзаказу было поставлено около 1 600 тонн.
Николай Тарасевич:
Год очень хорошим получился, государство очень классно поддерживает. Нам государство квоты выделяет, дают калий. Все хорошо с удобрениями.
Хозяйство постепенно расширяется. За 2025 год площади увеличились более чем наполовину. Планов много. Но пока хранит интригу. А вот то, чем аграрий делится открыто, – желанием продолжить семейную династию. И своих троих детей уже берет с собой в поле, показывает, как с маленького семени, но благодаря огромному желанию и труду можно получить результат и тонны урожая.
Подробности в видео.