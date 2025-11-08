Спасти белорусскую деревню. Как социальные проекты меняют облик малых территорий

Малые населенные пункты не являются мелкими в вопросах развития белорусских территорий. Как подчеркивает Александр Лукашенко, не будет деревни – не будет и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь вопрос не в том, что земля и люди, которые на ней работают, отдают, а в том, как сохранить уникальность деревни как таковой. И здесь важно понимать: люди хотят жить там, где хорошо им и их семьям.

Ритмичный стук десятка игл сливается в громкий гул. В швейном цеху агрогородка Геранены трудятся над созданием трикотажных изделий. Среди швей и Диана Танкевич. Девушка получила образование в столице и даже не предполагала, что когда-то появится возможность работать по специальности в родном агрогородке.

Диана Танкевич, швея предприятия по производству трикотажных изделий:

Ехала сюда, на родину. Все равно люблю свою деревню. Узнала в декрете, что открывается. Сразу же записалась сюда. А так дома шила.

Ольга Гринюк, начальник швейного цеха предприятия по производству трикотажных изделий:

Мы тут как в городе, потому что для швеи, чтобы так оборудовано все, только в городе возможно. На деревне такое редко встретишь. Таких участков по республике у нас только пять, в том числе и мы. Поэтому мы как бы гордимся этим.

Тема развития сельских населенных пунктов в Беларуси всегда была актуальной. Важно, чтобы уровень жизни в деревнях и агрогородках был максимально приближен к уровню жизни в городе. Этому способствует в том числе и доступная качественная медицина. В Гераненах работает амбулатория. Врач общей практики здесь обслуживает более 1 700 человек.

Тереса Юруш, жительница агрогородка Геранены:

Доступность медицинского обеспечения. Когда, простите, иногда счет идет на минуты, очень важно, что есть доктор. И к этому доктору можно обратиться по разным вопросам.

Любовь Сазонова, врач общей практики, заведующий Гераненской амбулаторией:

Дневной стационар у нас есть на пять коек. Постоянно лечим кого-то. Можно сделать капельницу, можно проколоться, можно зайти сделать уколы. Это в процедурном кабинете. Все прививки детям мы делаем.

Еще один важный шаг на пути создания комфортных условий для сельских жителей – обустройство мест для отдыха и развлечений. Это то, что позволит удержать в деревне молодежь. Так, в Гераненах появилась многофункциональная спортивная площадка. Объект пользуется популярностью у взрослых и детей.

Я прихожу на ней заниматься каждый день.

Виктор Вершалович, председатель Гераненского сельского исполнительного комитета:

Молодое население переехало в город, там родили детей. А теперь надо делать обратное, чтобы эти дети, внуки приезжали к бабушкам, а тут было бы чем заняться. Если такой будет паритет, то, значит, я считаю, что деревня будет жить.