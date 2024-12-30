Готовимся к Новому году без стресса. Многодетная мама поделилась секретами планирования праздников

Создание списка гостей, закупка продуктов, декорирование дома. Некоторые люди предпочитают готовиться к праздникам в последний момент, для них это своего рода азарт и вдохновение. Другие, как Ольга Жданова, любят планировать все заранее, особенно если у них большая семья.

Ольга Жданова, многодетная мама:

Подготовка к Новому году в нашей семье начинается еще с первых чисел декабря. В самые первые выходные мы наряжаем нашу красавицу елочку. Всей семьей мы собираемся вечером, я готовлю какое-нибудь вкусное блюдо, включаем рождественские мелодии и наслаждаемся процессом. Эта традиция длится уже очень много лет.

Избежать стресса и суеты этой семье помогает четкое планирование. Но не всегда все идет по плану и такие ситуации могут вас сильно расстроить. Поэтому лучше всего освободиться от излишних ожиданий, а также высоких требований к себе и окружающим.