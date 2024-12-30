Прямой эфир

Готовимся к Новому году без стресса. Многодетная мама поделилась секретами планирования праздников

30 декабря 2024 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Создание списка гостей, закупка продуктов, декорирование дома. Некоторые люди предпочитают готовиться к праздникам в последний момент, для них это своего рода азарт и вдохновение. Другие, как Ольга Жданова, любят планировать все заранее, особенно если у них большая семья.

Готовимся к Новому году без стресса. Многодетная мама поделилась секретами планирования праздников-2

Ольга Жданова, многодетная мама:
Подготовка к Новому году в нашей семье начинается еще с первых чисел декабря. В самые первые выходные мы наряжаем нашу красавицу елочку. Всей семьей мы собираемся вечером, я готовлю какое-нибудь вкусное блюдо, включаем рождественские мелодии и наслаждаемся процессом. Эта традиция длится уже очень много лет.

Избежать стресса и суеты этой семье помогает четкое планирование. Но не всегда все идет по плану и такие ситуации могут вас сильно расстроить. Поэтому лучше всего освободиться от излишних ожиданий, а также высоких требований к себе и окружающим.

Подробности в видео.

# Новый год # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий
30 декабря 2024 08:51

Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий

Рулет из слоёного теста с ветчиной и сыром – пошаговый рецепт
30 декабря 2024 08:32

Рулет из слоёного теста с ветчиной и сыром – пошаговый рецепт

«Эта песня занимает особое место в моём творчестве» – певец Никита Белько о композиции «Тени»
30 декабря 2024 08:16

«Эта песня занимает особое место в моём творчестве» – певец Никита Белько о композиции «Тени»