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Собрала уже около 900 экземпляров. Внучка писателя Ивана Шамякина показала коллекцию новогодних открыток

30 декабря 2024 09:49
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Эпоха на ладони. Ностальгический привет из зим ХХ века. Давно ли вы подписывали открытки? Да, в наш век это занятие не совсем популярное. Проще ведь отправить поздравление в мессенджере. Хотя для целого поколения эти разноцветные карточки – напоминание о детстве.

Собрала уже около 900 экземпляров. Внучка писателя Ивана Шамякина показала коллекцию новогодних открыток-2

Славяна Шамякина, коллекционер открыток:
Я начала интересоваться открытками и новогодними праздниками еще в раннем детстве. У меня Новый год всегда был любимым праздником. Возможно потому что у него самая богатая атрибутика. Новогодние открытки самые разнообразные и красиво оформленные.

Собрала уже около 900 экземпляров. Внучка писателя Ивана Шамякина показала коллекцию новогодних открыток-4

Славяна Шамякина – внучка знаменитого белорусского писателя Ивана Шамякина. Красочные новогодние открытки она собирает уже 37 лет, в ее коллекции их около 900. И это не предел. Женщина не перестает восхищаться тем, сколько в них красоты, доброты и позитива.

Славяна Шамякина:
Самыми красивыми мне казались открытки художника Константина Андрианова, который рисовал в манере Палехской росписи. С красивым оформлением, с золотом, серебром. Он использовал сюжеты русских народных сказок.

Подробности в видео.

# Коллекционирование # Новый год

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