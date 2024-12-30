Собрала уже около 900 экземпляров. Внучка писателя Ивана Шамякина показала коллекцию новогодних открыток

Эпоха на ладони. Ностальгический привет из зим ХХ века. Давно ли вы подписывали открытки? Да, в наш век это занятие не совсем популярное. Проще ведь отправить поздравление в мессенджере. Хотя для целого поколения эти разноцветные карточки – напоминание о детстве.

Славяна Шамякина, коллекционер открыток: Я начала интересоваться открытками и новогодними праздниками еще в раннем детстве. У меня Новый год всегда был любимым праздником. Возможно потому что у него самая богатая атрибутика. Новогодние открытки самые разнообразные и красиво оформленные.

Славяна Шамякина – внучка знаменитого белорусского писателя Ивана Шамякина. Красочные новогодние открытки она собирает уже 37 лет, в ее коллекции их около 900. И это не предел. Женщина не перестает восхищаться тем, сколько в них красоты, доброты и позитива.

Славяна Шамякина:

Самыми красивыми мне казались открытки художника Константина Андрианова, который рисовал в манере Палехской росписи. С красивым оформлением, с золотом, серебром. Он использовал сюжеты русских народных сказок.