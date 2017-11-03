«Права трудящихся, которые работают в нестандартных условиях, должны были защищены»

Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют трудовое законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» Планируется, что поправки в соответствующие документы парламентарии рассмотрят уже в декабре.

Речь идет, в первую очередь, об изменениях в Трудовом кодексе. К примеру, депутаты собираются урегулировать вопросы, связанные с гибкими формами занятости. Проще говоря, это дистанционная или работа на дому. Сейчас по такому принципу трудятся многие, поэтому пришло время адаптировать и законодательную базу. Отдельный вопрос – социальная защита всех занятных по такому принципу.