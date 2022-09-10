Почему Минск – спортивный? Рассказали чемпионы и тренеры

Новости Беларуси. Статус «спортивный» у Минска точно подтвержден. Это признано. Ведь в нашем портфолио столько событий. Чемпионат мира по хоккею, II Европейские игры, практический каждый год проходят десятки международных турниров и состязаний. Какие клубы прославляют белорусскую столицу даже в своих названиях? О тех, кто на пьедестале громогласно сообщает: «Минск».

Слава минского Дворца спорта в семидесятые прогремела на всю страну. Сюда приезжали великие атлеты СССР. Международные турниры проводились исключительно здесь, а также внутренние чемпионаты Беларуси.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:

Заходя в этот зал, у меня мурашки по телу. С этим залом связано много. Наверху тренировались. Раньше там был интернат, которым руководил в фехтовальном отделе мой тренер. В 1970 году здесь проходил мой самый первый чемпионат мира. Мне было 16 лет. Я здесь занял 11 место. Не самое лучшее. Учитывая, что фехтовали 20-летние… Я хотел победить их всех, но не получилось. Чуть позже получилось. Елена Дмитриевна Белова фехтовала здесь. Класса «А»! Высочайший уровень! Петр Миронович Машеров приходил сюда. Площадок много. И побольше, и, может, покрасивее. Но по духу, по запаху, по памяти и по любви это мое здание. Дворец предстал во всей красе перед минчанами 7 мая 1966 года. Сооружение в те годы не знало аналогов. После здания-близнецы появились в Челябинске, Днепропетровске, Волгограде и Вильнюсе. В 1984 году Дворец спорта включен в Перечень памятников истории и культуры БССР. Сегодня Дворец спорта востребован, его площадки принимают знаковые турниры, а зрительские места все так же удобны для болельщиков.

Александр Романьков:

Сейчас, конечно, они положили пол красивый, поменяли окна. Это правильно, здорово. Но пахнет здесь нами. Небольшой столичный легкоатлетический армейский манеж 1976 году пользовался популярностью у легкоатлетов, волейболистов и гандболистов. Сюда приходили команды по мини-футболу и футзалу. 30 лет манеж радовал всех любителей спорта. Теплые воспоминания сохранили многие.

Павел Галкин, экс-председатель Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Мне вспоминается потрясающий матч, когда играли здесь «Црвена звезда». Была потрясающая игра. Здесь ежегодно проходил чемпионат Вооруженных Сил по легкой атлетике, проходили первенства Вооруженных Сил. Соответственно, здесь проходили и республиканские соревнования. Здесь работала детская спортивная школа. Очень много детей занималось. Приятно осознавать, вспоминать, что всегда он был переполнен. Но вокруг беговых дорожек вырисовалась гандбольная площадка, и тогда поступило предложение пригласить армейскую команду, сделать команду «СКА-Минск». И пригласили руководить этой командой главного спортивного тренера Спартака Мироновича. После реконструкции приятно осознавать, когда Президент нашей страны прибыл на открытие. Трогательно было смотреть, как он встречался со спортсменами, которых знал поименно здесь. Созданы все условия для тренировок, для соревнований. Сегодня здесь проходят соревнования по футболу, мини-футболу и футзалу.

Комплекс состоит из трех основных площадок: главной игровой арены и зрительских мест на 3 тысячи кресел тренировочной площадки с трибунами на триста мест и зала для бадминтона.

Стрелковый тир имени Тимошенко – еще один столичный армейский объект. Виктория Чайка – главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе. Оружие в руки взяла в 12 лет. Ребенком она сюда приезжала только на соревнования.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

У нас не было таких хороших электронных установок. Тиры представляли собой подвальные или полуподвальные помещения. Они были темными, света не хватало. На данный момент мы видим потрясающие условия, очень комфортные. Это, наверное, один из лучших тиров в Европе. Лучший тир в Республике Беларусь. Сегодня тир Тимошенко – разнопрофильное стрельбище с открытыми и закрытыми аренами, соответствующими мировым стандартам. II Европейские игры, которые принимал Минск, – тому подтверждение. Современный комплекс поразил гостей.

Художественная гимнастика никого не оставит равнодушным. Пластика, грация, женственность восхищают. Этот ковер на Даумана вырастил не одну плеяду олимпийцев.

Анна Бекетова, директор СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

Уникально, что два олимпийских чемпиона выросли в одном динамовском зале. Зал был строго разграничен. Половинка была для художественной гимнастики, половинка – для фехтования. Мариночка тренировалась на одной половине, а Александр Романьков – на другой. И они оба стали олимпийскими чемпионами. Начиная с подготовки к Сиднею, уже групповички готовились в этом зале. Итог хорошо известен – серебряная олимпийская медаль. Наши известные групповички готовились и к Пекину здесь, и к Лондону здесь. И все это было с медалями. И Любовь Черкашина тоже здесь. Кроме того, Алина Горносько. Первые шаги она тоже делала в этом зале. Это мы говорим только про Олимпийские игры. А еще были чемпионаты мира, Европы, этапы Кубка мира. В общем, много чего хорошего здесь было. В 1980-е в здании тренировались и другие виды спорта. Манеж был домом и атлетам, и фехтовальщикам. Но сегодня грации с особым трепетом относятся к стенам этого дома с историей. Здесь созданы все условия, чтобы расти, мужать и побеждать.