Год благоустройства – какие объекты в Минске капитально ремонтируют в 2025-м?

В столице за год обновили свыше 200 многоэтажек. Больше всего во Фрунзенском и Заводском районах. С нового года строители уже приступили к капремонту на улице Голодеда, Воронянского и Богдановича. Также готовятся к работам на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего же в Год благоустройства планируют отремонтировать более миллиона квадратных метров жилья. Во время проведения работ меняют системы водо- и газоснабжения, а также канализации. Ремонтируют кровли, фасады, подмостки, входные группы и козырьки. Предусмотрено укрепление балконов. Применяется комплексный подход.