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Год благоустройства – какие объекты в Минске капитально ремонтируют в 2025-м?

13 января 2025 18:47
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В столице за год обновили свыше 200 многоэтажек. Больше всего во Фрунзенском и Заводском районах. С нового года строители уже приступили к капремонту на улице Голодеда, Воронянского и Богдановича. Также готовятся к работам на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего же в Год благоустройства планируют отремонтировать более миллиона квадратных метров жилья. Во время проведения работ меняют системы водо- и газоснабжения, а также канализации. Ремонтируют кровли, фасады, подмостки, входные группы и козырьки. Предусмотрено укрепление балконов. Применяется комплексный подход. 

Год благоустройства – какие объекты в Минске капитально ремонтируют в 2025-м?-2

Екатерина Казак, начальник отдела капитального ремонта ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Комплекс – это 2-3 рядом расположенных дома, которые ремонтируются либо все одновременно, либо в рамках одного договора. 

# Ремонт и капремонт в Беларуси

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