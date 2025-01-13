До выборов Президента – две недели! Как в Беларуси готовятся к важнейшему политическому событию года?

13 января завершается аккредитация представителей СМИ для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции он расположится во Дворце Республики и будет открыт с 24 января. В первый день работы состоится заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. А в основной день выборов, 26 января, из Дворца Республики будут транслироваться данные о ходе голосования – с включениями из регионов и Центра общественного наблюдения за выборами. Выборы в Беларуси – в чем наши сильные стороны и как получили бесценный суверенный опыт электоральных процессов? Почему мы открыты для наблюдения и закрыты для внешних врагов? Как получили авторитет на мировой арене и как по крупицам собирали собственную модель прозрачных и честных президентских кампаний? Евгений Пустовой. Наши выборы: о политике и не только. Из праздников в будни. Беларусь готовится к электоральному экзамену. В стране размеренно и спокойно начался выборный марафон. Внешние события и внутренняя стабильность – если проще, есть что терять, активизировали политический интерес в белорусском обществе. Люди охотно идут на выборы. Это показывает и эмпирическая социология.

Более 65 % избирателей с белорусским паспортом всегда идут на избирательные участки. Почти 16 % стараются попасть на выборы. И лишь чуть более 5 % принципиально не участвуют в выборах. У людей могут быть разные мировоззренческие взгляды. Цуран: власть подготовила условия, чтобы выборы прошли в торжественной, запоминающейся обстановке. Читайте здесь. Если в Беларуси участие в выборах – право гражданина, то в странах, с территории которых пытаются навязывать демократические стандарты, оплоте ЕС, Бельгии, например, за прогулы штрафуют до 150 евро, а за рецидив безразличия к электоральной кампании могут и на лет 10 вычеркнуть из списка избирателей. Проще говоря, отобрать базовые гражданские права.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Демократическое государство как раз основывается на свободе всех и вся. И не связано никакими ограничениями. И нам продавали и продвигали именно такое понимание демократии. На примере Бельгии (это один из наиболее ярких примеров) мы можем видеть, насколько жестко контролируется внутриполитическая ситуация, в том числе и по выборам. Разговор о демократии можно продолжить и потомками вольтеровского вольнодумства. В Беларуси, чтобы стать кандидатом в Президенты, надо собрать 100 тысяч подписей. А во Франции достаточно полтысячи госслужащих в 30 департаментах. Пятая республика – страна интересов чиновников.

Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук, доцент:

100 тысяч – в Республике Беларусь это достаточно серьезная цифра волеизъявления граждан, более того, те силы политические, те кандидаты лично, которые становятся на этот путь, способны собрать это представительство. И в этом смысле это является одной из высших форм демократии. Мудрый всегда учится на ошибках других, а белорусские эксперты и законодатели учли и, что называется, смогли предвидеть риски в избирательном процессе. Возрастной ценз – претендовать на главный пост в государстве может гражданин не моложе 40 лет – понятен. Управлять страной должен опытный и зрелый человек.