В Минске проходит акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки»

С заботой об экологии. Год благоустройства в Минске продолжается акцией «Ёлки в щепки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На утилизацию принимаются деревья без новогодней мишуры и украшений. Их отправят на полигон, где раздробят в щепу и изготовят брикеты для котельных.