Прямой эфир

В Минске проходит акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки»

13 января 2025 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С заботой об экологии. Год благоустройства в Минске продолжается акцией «Ёлки в щепки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На утилизацию принимаются деревья без новогодней мишуры и украшений. Их отправят на полигон, где раздробят в щепу и изготовят брикеты для котельных. 

В Минске проходит акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки»-2

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Оставить хвойные деревья для утилизации минчане могут в местах, адреса которых размещены в закрепленном сообщении в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально». Следующий рейс у нас запланирован на 19 января. И в дальнейшем будем информировать уже население при необходимости. Конечно, каждый из нас должен заботиться о природе. И каждый может внести посильный вклад. Один из таких примеров – подарить вторую жизнь хвойному дереву. Поэтому мы очень надеемся на активное участие минчан.

В прошлом году в рамках экологической инициативы было собрано 4,5 тонны хвойных деревьев.

# Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
С 15 по 18 января в ТЦ «Столица» пройдёт марафон «Открытое знание»
13 января 2025 18:45

С 15 по 18 января в ТЦ «Столица» пройдёт марафон «Открытое знание»

Цуран: власть подготовила условия, чтобы выборы прошли в торжественной, запоминающейся обстановке
13 января 2025 18:41

Цуран: власть подготовила условия, чтобы выборы прошли в торжественной, запоминающейся обстановке

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»
13 января 2025 18:40

Дмитрий Зайцев приготовит хачапури и заварит чай от Президента. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»