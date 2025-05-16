Почему между IT и сельским хозяйством выбрал второе? Поговорили с главой «СПАРТАН-АГРО»

200 гектаров земли, современное фруктохранилище и первенство Минской области по производству яблок. Это крестьянское фермерское хозяйство «СПАРТАН-АГРО», что в Молодечненском районе. Свою историю сад начинал почти 30 лет назад всего с полтысячи саженцев. Сегодня количество деревьев превышает сотни тысяч, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского сельского хозяйства «СПАРТАН-АГРО»: Дорога в сельское хозяйство была не ровная, а интересная. Это началось довольно давно и довольно спонтанно. Когда папа активно занимался сельским хозяйством, я тогда еще учился в университете, и уже по окончании университета передо мной стоял выбор: уходить в IT или уходить в сельское хозяйство. Я сначала приехал помогать отцу, и как-то потом это меня затянуло, и уже спустя пять лет я стал главой крестьянского хозяйства, кем являюсь уже больше десяти лет.

Игорь Абрамчик:

Не скажу, что это очень простой путь, но он точно интересный, потому что каждый день у тебя какие-то новые вызовы. Тут одинаковых месяцев, или лет, или дней, в принципе, не бывает. То есть это постоянное какое-то движение.

По профессии я инженер-экономист. То есть я больше с уклоном в экономику. Но это очень пригодилось в продажах и в экономике. Мы очень внимательно относимся к цифрам, очень стараемся все считать, взвешивать и на основании цифр принимать какие-то решения. То есть в сельском хозяйстве экономика тоже очень важна.