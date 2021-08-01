Что происходило в подвалах Брестского вокзала во время Великой Отечественной войны? Рассказываем уникальные факты

Новости Беларуси. Брест встретил 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Великая Отечественная война навсегда изменила судьбу 1000-летнего города и его жителей. Как стояли насмерть в Брестской крепости, так и всего в нескольких километрах девять дней держали оборону защитники Брестского железнодорожного вокзала. Ни один из них не был удостоен государственных наград. В День железнодорожника на малоизвестный подвиг мы взглянули глазами летописца вокзала, почетного железнодорожника Беларуси и России Саввы Шпудейко. Полвека его жизнь неразрывно связана с дорогой. Куда вступает редкая нога журналиста и где рождаются поистине уникальные кадры? Подвалы Брестского вокзала и неизвестный подвиг его защитников – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Савва Шпудейко, почетный ветеран железнодорожного транспорта Беларуси и России:

Вокзал – историк, политик, воин и труженик. То, что историк – в этом году мы отметили его 135 лет. Это величайшее достояние нашей Беларуси и не только. Когда я встречался со многими журналистами мира, была делегация, которую я сопровождал, из Китая, они удивились: такой маленький городок – и такой замок. Это гордость нашего 1000-летнего города, нашей страны.

Савва Шпудейко:

Впечатлило, во-первых, само сооружение, это помещение, а потом я сам тоже спустился в подвал потому что пошла молва, что была оборона, что здесь погибали и мирные жители, и милиционеры. А ведь в моей памяти война помнится.

Савва Шпудейко:

Мы спускаемся по лестнице в подвалы, которые находятся под центральным зданием вокзала. Фашистам вокзал нужен был вкрай, потому что нужно было делать перевалку своих войск, которые по узкой колее приезжали в Брест. Здесь шла перегрузка, есть фотографии. И дальше уходили по широкой колее на Восток. Здесь, в южной части подвала, находились милиционеры семь дней, а с северной стороны находились железнодорожники и солдатики. Фашисты всеми методами пытались спуститься в подвалы, чтобы уничтожить защитников.

Савва Шпудейко:

Когда шла реконструкция в 2008 году, то находили пистолеты эсэсовцев. Подполковник СС был другом Гитлера и описал, как здесь что происходило. Все попытки подавить сопротивление не увенчались успехом. Были подогнаны паровозы, и водой с южной части начали заливать. Фашисты сперва не обращали внимания, не думали, считали, что все задохнулись в воде. А когда потом обнаружили, что появляются мокрые, заросшие, стали эти ходы караулить и начали отлавливать. Но Шихов говорит (он диспетчером и после войны работал): мы с коллегами взяли кирпичи, вышли на Варшавскую сторону (тогда называлась Граевская), быстро спустились – высокая платформа – и почти ползком побежали вдоль платформы. Таким образом, они сумели убежать и остаться в живых.

Савва Шпудейко:

28 июля 1945 года Иосиф Виссарионович Сталин ехал для подписания капитуляции фашизма. Он посмотрел, конечно, – обстрелянный, обшарпанный вокзал. Вышел и сказал: несмотря на всю послевоенную разруху, недостаток средств, здесь нужно сделать такой вокзал, чтобы это была гордость Советского Союза, ибо он стоит на страже нашего государства.