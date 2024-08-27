Почему ивенецкая керамика уникальна? Поговорили с гончаром

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Глиняный звон! Обожаете керамику и атмосферу уютных местечек? Отправляйтесь в Ивенец – известную столицу гончарства. Испокон веков здесь жили за счет глины, делали посуду и печные изразцы. Трудились на заводах целыми семьями, и сегодня сохраняют теплые традиции.

Олег Капуста, гончар:

Чем отличается наша керамика? Ивенецкой флендровкой. Когда-то наши мастера поехали в южные республики, они там увидели, что они расписывают посуду только другими цветами, а наши мастера сделали белую, зеленую и черную полоски, и это уже получилась визитная карточка мастеров Ивенца. Мы вернулись к истокам, делаем молоченую керамику. После первого обжига наш черепок окунаем в молоко и еще раз ставим на обжиг, молоко дает цвет керамике и забивает поры глины. Потом мы просто покрываем саму керамику готовую натуральным пчелиным воском, получается экологически чистая посуда.

А еще очень долговечная. Неспроста археологи находят на городищах керамику, которой тысячи лет. И здесь есть своя магия. Ведь в гончарстве соединяются все стихии: земля, вода, огонь и воздух. Олег Константинович в каждый жбанок вкладывает солнечный настрой. И хоть все формы до нас уже придумали предки, совершенствуется и экспериментирует каждый день.