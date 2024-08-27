Витебские школьники узнали, что нужно делать при пожаре и как пользоваться огнетушителем

По всей стране сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети». Обучающие точки развернулись во многих торговых центрах Витебска. Здесь ребятам рассказывают об основах поведения при возникновении чрезвычайных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На интерактивных занятиях изучают правила пожарной безопасности, запоминают номера экстренных служб, знаки эвакуации, отрабатывают тактику действий при загорании электроприборов. Спасатели объясняют, какие факторы влияют на быстрое распространение огня и как пользоваться огнетушителем, проводят мастер-классы по установке автономных пожарных извещателей.

Арсений Чернов, учащийся гимназии № 2 Витебска: Нам рассказали, что нужно сделать при пожаре. Нужно выбежать из квартиры, никакие вещи не брать, стучаться в двери соседей, говорить что пожар.

Наталья Туркова, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Витебского управления МЧС:

Такими мероприятиями мы продвигаем главную идею – безопасность детей должна быть всегда в приоритете у взрослых независимо от времени года, каникулы это или школа. В нашей области, к счастью, в этом году детской гибели на пожарах, водоемах не допущено. Однако имеется 10 случаев детской шалости с огнем, которые привели к пожару.

В преддверии нового учебного года вблизи школ и гимназий в областном центре наносят специальную разметку. К сентябрю пиктограммы и предупредительные надписи «школа» появятся у всех учреждений среднего образования. Работы проводят в ночное время. На улицах с интенсивным движением приходится полностью закрывать полосу движения, чтобы краска успела подсохнуть.