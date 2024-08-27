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Витебские школьники узнали, что нужно делать при пожаре и как пользоваться огнетушителем

27 августа 2024 10:52
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По всей стране сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети». Обучающие точки развернулись во многих торговых центрах Витебска. Здесь ребятам рассказывают об основах поведения при возникновении чрезвычайных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские школьники узнали, что нужно делать при пожаре и как пользоваться огнетушителем-2

На интерактивных занятиях изучают правила пожарной безопасности, запоминают номера экстренных служб, знаки эвакуации, отрабатывают тактику действий при загорании электроприборов. Спасатели объясняют, какие факторы влияют на быстрое распространение огня и как пользоваться огнетушителем, проводят мастер-классы по установке автономных пожарных извещателей.

Витебские школьники узнали, что нужно делать при пожаре и как пользоваться огнетушителем-4

Арсений Чернов, учащийся гимназии № 2 Витебска:
Нам рассказали, что нужно сделать при пожаре. Нужно выбежать из квартиры, никакие вещи не брать, стучаться в двери соседей, говорить что пожар.

Витебские школьники узнали, что нужно делать при пожаре и как пользоваться огнетушителем-6

Наталья Туркова, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Витебского управления МЧС:
Такими мероприятиями мы продвигаем главную идею – безопасность детей должна быть всегда в приоритете у взрослых независимо от времени года, каникулы это или школа. В нашей области, к счастью, в этом году детской гибели на пожарах, водоемах не допущено. Однако имеется 10 случаев детской шалости с огнем, которые привели к пожару.

В преддверии нового учебного года вблизи школ и гимназий в областном центре наносят специальную разметку. К сентябрю пиктограммы и предупредительные надписи «школа» появятся у всех учреждений среднего образования. Работы проводят в ночное время. На улицах с интенсивным движением приходится полностью закрывать полосу движения, чтобы краска успела подсохнуть.

# МЧС Беларуси

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