Почему искусственный интеллект не сможет заменить врачей? Мнение

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Валерия Короткая, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:

Я хочу высказаться как представитель здравоохранения. Я врач, и это тоже одна из сфер, куда внедряется искусственный интеллект, и всегда идут разговоры о том, заменит он врача или нет.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сразу вопрос, а если он ошибку сделает, неверный диагноз поставит, кто отвечать будет?

Валерия Короткая:

Так в этом-то и вся ситуация. Он никогда не заменит врача, он никогда не заменит общение пациента с врачом, он никогда не сможет нормально собрать анамнез. Да, он может выступать как помощник. Ни один врач не может быть идеальным. Он не может знать все диагнозы, все симптомы, синдромы, нарушения в ДНК и так далее.

Да, я могу признаться, что, если приходит какой-то пациент с неизвестным мне синдромом, но у него есть это уже в анамнезе, я могу зайти в искусственный интеллект и непосредственно со своей специальности спросить у него, что я могу узнать и увидеть у человека.

Я врач ультразвуковой диагностики, поэтому не всегда можно найти быстренько в каких-то известных мне книгах информацию о том, что я могу увидеть на экране ультразвукового аппарата. А когда я ввожу информацию в чат, он мне может навести информацию. Но самое главное то, что мне нужно это переработать в голове и понять, именно такой вариант развития событий возможен с этим человеком или нет.