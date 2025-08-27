Может ли ИИ создать реальную угрозу национальной безопасности? Мнение политолога

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Когда вокруг президента США появляются такие люди типа Маска, Питера Тиля, которые про ИИ, они об этом говорят как об серьезном оружии, которое в ближайшей перспективе – это уже не фантазии – сможет просто отключать всю вашу технику, Вооруженные силы, систему связи и управления. По этому поводу есть нам чего опасаться.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ваша вся техника отключится даже без всякого робота какого-то, если у вас в розетке упадет напряжение. Весь этот ИИ-комплекс очень энергоемкий. То есть сегодня страны работают над тем, как увеличить генерацию, а не только над тем, что разрабатывать. Потому что проектов много, а реально генерации личных каких-то мощностей не хватает. Поэтому это некая отдаленная перспектива.

То, о чем вы говорите, угроза, которая то ли появится, то ли нет, это так называемый AGI. То есть сверхинтеллект. Какая-то уже личность, похожая на человека, которая будет самообучаться, сама принимать какие-то решения. Еще и вас научит, как работать и как жить.

Но до этого пока далеко. Непонятно, когда это все появится. Есть разные прогнозы. То, что мы сегодня имеем, это некие костыли. Навигаторы в машинах появились-то 10 лет назад. Это некое развитие тех же технологий, которые помогают нам работать, обрабатывать какие-то данные, монтажи графические. Мошенники, да, меняют голоса, они занимаются сбором определенных данных. Но это пока всего лишь костыль. То есть это не то, что влияет на принятие наших решений. Вот дальше, если мы поживем с этими костылями еще лет 10…

Навигаторы на нас повлияли в том, что мы сегодня уже города не знаем. То есть люди уже без навигатора в машине, как правило, ездить не могут. Вот с этими костылями будет то же самое. Мы не сможем самостоятельно принимать какие-то решения, особенно если мы начальники, без такой подсказки. А подсказка может быть верная, может быть ложная, и мы даже не распознаем, придуманная там литература или нет.

Потому что когда критичность мышления постоянно снижается, когда ты все время пользуешься тем, что тебе удобно – а он тебе поддакивает, что ты все делаешь верно – и в масштабах, например, принятия каких-то решений в государстве это может повлиять условно на министра, президента, еще на кого-то. Но это отдаленная перспектива. Потому что плох тот президент, на которого можно повлиять вот такой простой штучкой. Как с этим всем бороться? Я смысла бороться не вижу. Это технологии, которые все используют по мере того, насколько они окупаются в промышленности.