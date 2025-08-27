«С точки зрения экономики ИИ равных нет». Финансовый аналитик рассказал, в чём польза

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

С точки зрения экономики и вообще статистики, конечно, тут искусственному интеллекту равных нет. Забиваете любые данные, то есть со всех магазинов источники попадают, это тут же анализируется. Для этого не нужны аналитические центры и так далее. Угроза здесь для аналитических центров. Но как помощь и скорость от искусственного интеллекта – здесь, конечно, она неоспорима и огромна.

Я рассматриваю искусственный интеллект, хочу сделать акцент на этом… Представьте, что вы руководитель огромного предприятия и у вас в подчинении экономисты, маркетологи, то есть вся полностью вот эта пирамида. И то, как вы сможете ею управлять, так ваше предприятие и будет работать.

То есть искусственный интеллект помогает учиться делегировать свои задачи и развиваться непосредственно уже в том ключе, в котором хочется развиваться. Не тратить время на придумывание названия, не тратить время на анализ предмета, который не нужен. Не хочется, неинтересен предмет, но надо его базово знать. Загрузили туда, прочитали выжимку, в принципе, суть поняли. Конечно, это уменьшает углубление именно в предмет какой-то, но это время можно потратить на узконаправленную специализацию свою и стать специалистом именно там, где хочется тебе.