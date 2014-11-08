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Почему иностранцы хотят жить именно в Беларуси?

08 ноября 2014 12:27
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Виктория Емельянович, старший инспектор УГиМ ГУВД Мингорисполкома:
Согласно статистике, с каждым годом все больше и больше иностранных граждан прибывает в Беларусь. Для белорусских нанимателей выгодно, а порой даже и необходимо для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Республики Беларусь.
На сегодняшний день на территории Республики Беларусь есть закон о правовом положении иностранных граждан, лиц без гражданства, который регламентирует порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь.    

Много ли в Беларуси беженцев?

Виктория Емельянович, старший инспектор УГиМ ГУВД Мингорисполкома:
На сегодняшний день получить статус беженца не так просто. Статус беженца предоставляется только гражданам, которые не в силу военных действий на территории гражданской принадлежности, а в силу каких-то гонений именно конкретно к лицу. Они должны предоставить доказательство о том, что он имеет в отношении его лично, его семьи имеются опасения вернуться на родину.

Какие льготы и преференции имеют беженцы в Беларуси?

Виктория Емельянович, старший инспектор УГиМ ГУВД Мингорисполкома:
Они приравнены к гражданам Республики Беларусь. Получение статуса беженца влечет за собой получение разрешения на постоянное проживание.

# общество # Иностранный бизнес в Беларуси # Виктория Емельянович

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