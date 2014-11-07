Николай Панкрат из Полоцка собрал домашний музей «Эпоха Ленина», а в Поставах открыли столовую в духе СССР

Новости Беларуси. «Эпоха Ленина» в домашнем музее и советской столовой. На Витебщине попасть из настоящего в прошлое можно даже не изобретая машину времени. Достаточно, к примеру, посетить домашний музей Николая Панкрата в Полоцке. Мужчина едва ли не всю жизнь коллекционирует бюсты Ленина, портреты вождей, значки, флаги, разнообразные документы. А в Поставах всем предлагают ощутить «тот самый вкус» в столовой СССР. Антураж, блюда и даже цены напоминают советское время. Из суверенной Беларуси в БССР попала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Этот музей, как его называет сам хозяин, скорее не частный, а домашний. Открыл его Николай Глебович в 7 лет назад – специально к 90-летию со Дня Октябрьской революции. В старинном городе Полоцке. Причем в собственном доме.

Николай Панкрат, хозяин музея «Эпоха Ленина»:

В свое время с этим Лениным меня принимали в октябрята, пионеры. Недалеко жил от него. В 90-х годах его выкинули на берег Западной Двины. Оттуда его дети приняли.

Бережет свою историю и по крупицам собирает общую Николай Панкрат уже больше 40 лет. В последнее время даже перестал считать свои экспонаты. Говорит, тысяч 40-50, наверно, уже есть. Дело ведь не в их количестве.

Анастасия Бут, СТВ:

Этот герб БССР был найден в 91-м году, сразу после развала Советского союза. Таких раритетов в современной Беларуси уже практически нет. Отлит он в бронзе и весит 200 килограммов. Для сравнения: этот молодой Ленин – всего 80.

За 7 лет здесь побывало больше 10 тысяч человек. Причем за экскурсии хозяин домашнего музея денег не берет. Объясняет: это не просто музей, а храм прошлого. А за вход в храм, как известно, плату не берут. Другое дело – советская столовая. Здесь ведь пища не духовная.

Коммунизм, как говорил когда-то Ленин, не построить на пустой желудок. Этот лозунг полностью поддерживают и даже культивируют в недавно открывшейся столовой в Поставах. Здесь все сделано в духе СССР: кумачовые стены, тематические плакаты и портреты вождей пролетариата.

Светлана Журомская, повар:

К нам приходят пенсионеры, пожилые люди, которые выросли, наверное, в этом духе СССР. Они помнят, для них это молодость, наверное, детство, юность для кого-то, воспоминания какие-то.

Посетители:

Первый раз приехали за все время, сколько мы здесь живем, работаем. Нам понравилось.

Достаточно вкусно, задумка очень интересная - СССР, как бы так, мы может и не пожили в этом СССР, но достаточно интересно.

Послевкусие у посетителей исторической столовой остаётся. Как надолго остаётся и память о тех событиях, из которых и складывается наша история.