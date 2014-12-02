Как заставить нелегальные СТО выйти из тени?

По статистике сегодня почти половина автосервиса нелегальная. Мастера не спешат выходить из тени. Кто виноват, если после ремонта машина снова сломалась?

Юрий Натычко, первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкама:

Действительно, проблема существует, мы пытаемся ее решить. Был принят соответствующий указ президента, который позволяет в настоящее время, скажем так, легализовать такой вид бизнеса. Созданы определенные условия, в которых «гаражные» специалисты могут зарегистрировать себе ИП и заниматься уже легальным бизнесом.

Решение принято год назад. На сегодняшний день в Минске 14 нелегалов стали легалами.

Андрей Перепечко, актер, шоумен:

14 нелегалов за год стали легалами? Здесь аплодисментов нет. Это не начало. Я с 1993-2009 был в автомобильной теме бизнеса. Легально. Я ушел из этого бизнеса, потому что, скажу честно, ничего за историю автомобильного бизнеса в Беларуси не было сделано для того, чтобы этот бизнес не то чтобы легализовать, а сделать его цивилизованным и удобным для тех, кто там работает.

Никогда не было сделано ни одного законотворческого акта, который помог бы им в работе, а только все гайки завинчиваете.

Юрий Натычко:

В настоящее время принят государственный акт, который позволяет легально заниматься бизнесом в вашем гараже. Не надо арендовать станцию технического обслуживания, занимайтесь бизнесом в своем гараже, но при этом работайте легально, платите налоги, не скрывайтесь по гаражам.

Дмитрий Перлин, эксперт автохолдинга:

Не нужно далеко ездить, чтобы понять, что автомобилизму более 100 лет. За год легализации зарегистрировано 14 предпринимателей. Любой гаражно-строительный кооператив изначально строился для того, чтобы там хранить свой личный автомобиль. Все проезды, все коммуникации, которые подведены к ГСК не рассчитаны изначально на поток транспорта, который будет идти к предприятию автосервиса, на слив отходов, на санитарно-эпидемиологические требования, на противопожарную безопасность в случае оказания там услуг по ремонту текущему и техническому обслуживанию. Поэтому для того, чтобы оказывать услуги легальному предпринимателю, он просто физически не сможет пройти требования.

Юрий Натычко:

Мы готовы нелегала провести, как вы говорите, через все перипетии законодательства и сделать его легальным.

Дмитрий Перлин:

Почему бы нам не посмотреть на опыт Запада и не понять: для того, чтобы призвать автосервис выйти из тени, ему нужно сделать условия, чтобы он начал строиться.