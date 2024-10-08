Ещё 45 человек стали подозреваемыми по уголовным делам об экстремизме

В Следственном комитете Беларуси еще на 45 человек открыли уголовные дела за экстремистские инициативы на зарубежные гранты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз представители радикального сообщества анонсировали инициативу «Платформа-2025». Похоже, только этим все и ограничится. Помимо уже известных участников экстремистских формирований, промышляющих за рубежом, правоохранители Беларуси дополнительно установили 22 человека, имитирующих бурную деятельность.

Экстремистские формирования по указке беглых кураторов должны были действовать по заранее подготовленным Западом сценариям в период электоральной кампании в Беларуси. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.