Обновлённый музей лесного хозяйства открыли в Воложине

Охотничьи трофеи, фотоснимки, современная и старинная техника. Обновленный музей лесного хозяйства открыт в Воложине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиции уже несколько лет, а за последнее время она существенно дополнена. Каждый из пяти разделов посвящен отдельной вехе развития лесхоза. Есть оснащенный кабинет лесничего. В помещении с трофеями фауна района. Зал с фотографиями и газетными публикациями знакомит с трудовыми достижениями работников.

Чеслав Бункевич, начальник пожарно-химической станции Воложинского лесхоза:

Удостоверения 70-х годов, нашивки. Здесь не все, мы начинаем только ими заниматься. Это нашивки на форменную одежду разного времени. Это пуговицы. Пуговицы от костюма: парадных, повседневных, рабочих. И еще на польском.