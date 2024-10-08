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Обновлённый музей лесного хозяйства открыли в Воложине

08 октября 2024 07:01
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Охотничьи трофеи, фотоснимки, современная и старинная техника. Обновленный музей лесного хозяйства открыт в Воложине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённый музей лесного хозяйства открыли в Воложине-2

Экспозиции уже несколько лет, а за последнее время она существенно дополнена. Каждый из пяти разделов посвящен отдельной вехе развития лесхоза. Есть оснащенный кабинет лесничего. В помещении с трофеями фауна района. Зал с фотографиями и газетными публикациями знакомит с трудовыми достижениями работников.

Обновлённый музей лесного хозяйства открыли в Воложине-4

Чеслав Бункевич, начальник пожарно-химической станции Воложинского лесхоза:
Удостоверения 70-х годов, нашивки. Здесь не все, мы начинаем только ими заниматься. Это нашивки на форменную одежду разного времени. Это пуговицы. Пуговицы от костюма: парадных, повседневных, рабочих. И еще на польском.

Обновлённый музей лесного хозяйства открыли в Воложине-6

Планируется, что в музее будут проводиться экскурсии. Оценить богатства лесного фонда и познакомиться со спецификой работы лесхоза смогут все желающие.

# Музеи

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