В Брестской области завершили сев озимых на зерно

Продовольственная безопасность укрепляет независимость страны. Аграрии Брестской области завершили сев озимых на зерно. Оптимальные сроки не нарушены, семена легли в почву в соответствии с рекомендациями ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе внесли изменения в структуру озимых культур. В этом сезоне увеличены площади под озимый рапс – плюс 7 000 гектаров к уровню прошлого года. Намолоты маслосемян прогрессируют, тем самым сырьем обеспечивается переработка. К тому же стоимость урожая рапса почти вдвое больше, чем обычного зерна. И на выходе получается шрот – белковый корм для животноводства. Теперь земледельцы Брестской области заняты уборкой кукурузы на силос и зерно, сахарной свеклы, картофеля и овощей. Ведется закладка продукции в стабилизационные фонды.