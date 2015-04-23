23 апреля 2015: репетиция к параду 9 Мая в Минске

Новости Беларуси. Уникальные элементы построения и рекордное количество парадных «коробочек». Пешая колонна войск Минского гарнизона и рота почетного караула активно готовятся к параду 9 Мая. В день 70- летия Победы перед трибунами также маршем пройдут воспитанники Минского суворовского военного училища, будущие офицеры.

Фронтовая «коробочка» — именно так называют расчеты, которые принимают участие в параде в форме советских солдат Великой Отечественной. 70 лет назад с этим оружием и в таких же кирзовых сапогах прадед Дмитрия Домасканова участвовал в параде на Красной площади в Москве.

Дмитрий Домасканов, старший сержант 38-ой отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Волнительно. Гордость. Чувств очень много. Я думаю, мы справимся. И всем понравится.

На плацу фигуры высшего пилотажа в строевой подготовке демонстрирует рота почетного караула. Личный состав — военнослужащие срочной службы. Участие в параде — весьма почетно.

Павел Шпарло, командир сводной роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это является своеобразным венцом их всей службы. Каждый к этому стремится. И если что-то не получается, он может тренировать определенные элементы в свободное время.

В пешей колонне и курсанты Минского военного суворовского училища, а также будущие офицеры из Белорусского национального технического университета и Военной академии.

Что в плане новшеств, то китайские эксклюзивные лимузины ведут себя на белорусском плацу уверенно. А вот главный салют в честь 70-летия Победы зрителей удивит.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооружённых Сил Республики Беларусь:

В этом году проведена модернизация тех салютных установок, которые будут работать на стеле «Минск — город-герой». Они пополнились еще двумя новыми калибрами. Продолжительность будет та же — 10 минут, но зрелище будет более красочным.

Захватывающим станет и выступление военной авиационной техники и войск противовоздушной обороны. Также присоединятся к пешей колонне и расчёты из Вооруженных Сил России. А прямо с тренировки сводная рота белорусских десантников отправилась на подготовку к перелёту в Москву. Там под отеческими знамёнами они примут участие в праздновании Дня Победы на Красной Площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.