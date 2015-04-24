Новости Беларуси. Участники войны в Афганистане – ветеранам Великой Отечественной. В Витебске стартовал автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто». В проекте принимают участие больше полутора десятков экипажей, а это свыше полусотни афганцев, казаков, представителей молодежной организации «Поиск». Начался марафон, посвященный 70-летию Великой Победы, у памятника воинам-интернационалистам «Боль».

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации ветеранов войны в Афганистане:

В преддверии 70-летия Великой Победы, конечно, каждый год нас отдаляет от этой даты, но тем не менее мы считаем своим долгом тоже внести свою лепту в сохранение исторической памяти об этой Великой Победе.

Кирилл Семашко, участник автопробега:

Мы идем навещать тех, кто защищал нашу страну, оборонял ее. Это кумиры для меня. Мне интересно побывать у других военных. У знать истории, как они воевали, ездили туда. Я, честно, волнуюсь туда ехать. Никогда еще не ездил таким большим туром.

Продлится автопробег три дня. В программе – посещение мест боевой славы Великой Отечественной войны, помощь ветеранам, встречи с молодежью и в трудовых коллективах всего северного региона Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.