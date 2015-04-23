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16 дней до Великой Победы: 23 апреля 1945 северная и северо-восточная части Берлина были охвачены боями

23 апреля 2015 15:52
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Новости Беларуси. 16 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 23 апреля 1945 исход войны был практически предрешен — северная и северо-восточная части Берлина были охвачены боями, с юго-запада уже подступала танковая армия, а с востока войска 1-го Белорусского фронта разбили укрепленную оборону немцев. Пути отхода врагов тоже были перекрыты.

Беларусь тем временем восстанавливает разрушенное войной хозяйство. На улицах Минска появляется транспорт и освещение, а очень скоро победным парадом здесь пройдут солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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