16 дней до Великой Победы: 23 апреля 1945 северная и северо-восточная части Берлина были охвачены боями

Новости Беларуси. 16 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 23 апреля 1945 исход войны был практически предрешен — северная и северо-восточная части Берлина были охвачены боями, с юго-запада уже подступала танковая армия, а с востока войска 1-го Белорусского фронта разбили укрепленную оборону немцев. Пути отхода врагов тоже были перекрыты.

Беларусь тем временем восстанавливает разрушенное войной хозяйство. На улицах Минска появляется транспорт и освещение, а очень скоро победным парадом здесь пройдут солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.