Почему дети решают идти в кадеты и чего не хватает молодёжи? Обсудили с учащимися полоцкого училища

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Никита Рачиловский, СТВ:

Диалог с молодежью – крепкий залог на будущее. В Совете Республики на постоянной основе проходят встречи с молодежью. Диалог всегда открытый и честный, на равных. Ведь молодежь – это не только будущее, но и наше настоящее. Вспомним одну из таких встреч. Наталья Кочанова встретилась с выпускниками Полоцкого кадетского училища. О встрече с Натальей Кочановой и главных качествах кадета Никита Рачиловский:

Состоявшаяся встреча с учащимися Полоцкого кадетского училища оставила у всех приятные воспоминания и впечатления. Но этим мы не ограничимся, а лишь продолжим начатое. У нас в гостях учащиеся Полоцкого кадетского училища Дарья Ясинская и Екатерина Политыкина. Вы принимали участие во встрече с председателем Совета Республики Натальей Ивановной Кочановой. Расскажите, пожалуйста, о том, как прошла эта встреча, какие у вас впечатления и что вам наиболее запомнилось?

Дарья Ясинская, учащаяся Полоцкого кадетского училища, председатель парламента учащейся молодежи Полоцка:

В самом начале хочу сказать, как мы вообще попали к Наталье Кочановой. Каждый год наше училище полным составом ездит на какие-то комплексы или памятные места Республики Беларусь. И вот в тот день мы поехали на уже обновленную «Хатынь» всем училищем. И выпускники поехали в Совет Республики на встречу с Натальей Ивановной. Это было очень значимо для нас, потому что не каждый день встречаешься с председателем Совета Республики, поэтому мы все немножечко переживали, волновались. Но наше волнение сразу же ушло, как только начали говорить, потому что это было все на дружеской ноте, она говорила с нами так открыто, как со своими детьми, со своими ровесниками. Никита Рачиловский:

Наталья Ивановна всегда располагает к себе открытостью, своим прямым диалогом. И да, я вас прекрасно понимаю, такие встречи навсегда остаются в памяти. Расскажите, что значит лично для вас быть кадетом? Дарья Ясинская:

Кадет, как я считаю, достаточно высокое звание, потому что это сразу же дисциплина, ответственность, когда ты точно знаешь свою цель, что ты несешь долг перед своей родиной. Конечно же, училище помогает развивать и лидерские качества, и работу в команде. Я считаю, что это очень важно для каждого человека, не только для кадета. Никита Рачиловский:

Екатерина, а ты как считаешь?

Екатерина Политыкина, учащаяся Полоцкого кадетского училища:

Лично для меня быть кадетом – это уже не сидеть на месте, много где-то участвовать. Ты хоть чуть-чуть, но отличаешься от детей, которые учатся в простых школах. Я считаю, что кадет должен иметь такие качества, как честность, добросовестность, целеустремленность. У него должна быть цель, к которой он идет. Еще он должен любить свою родину и защищать ее. Никита Рачиловский:

Очень правильно сказано. Потому что вы являетесь примером для наших молодых ребят и показываете своим примером, строгостью (я говорю и про дресс-код, и про ответственное отношение к делу) то, какими должны быть настоящие молодые люди. Чему вас научило кадетское училище? Дарья Ясинская:

Как я говорила, научилась работать в команде, это общение с детьми из различных городов нашей страны. Кадетское училище дало мне возможность познакомиться со всеми кадетами не только нашей республики, но и Российской Федерации. Благодаря училищу я научилась строгости, в нужный момент могу собраться, четко все сказать и в нужный момент могу расслабиться и побыть обычным человеком, как и все дети. Никита Рачиловский:

То есть дисциплина, выдержка, ответственный подход к делу и умение найти баланс между работой и отдыхом, правильно? Дарья Ясинская:

Да, все верно. Никита Рачиловский:

Это очень важно в наше время для активного современного молодого человека.

Екатерина Политыкина:

Меня этот учебный год научил многому, но самое главное, что я запомнила и запомню на всю жизнь, – это девиз нашего Полоцкого кадетского училища: «Один за всех и все за одного». Почему дети решают идти в кадеты? Никита Рачиловский:

Расскажите более подробно про ваше кадетское училище, что у вас там происходит, какие изменения, новшества, новации? Дарья Ясинская:

Да, у нас 1 сентября открывается наш новый корпус, который находится на Верхнем замке. Это место исторической важности для нас, потому что еще давно на этом месте находился Полоцкий кадетский корпус, который, к сожалению, был закрыт. И мы все с трепетом ждем переезд, потому что очень долго к этому шли и это очень важно для каждого кадета. Никита Рачиловский:

Кто или что повлияло на ваш выбор стать кадетом? Как вы выбрали для себя этот путь?

Дарья Ясинская:

У меня это произошло достаточно случайно, это было в 2019 году. 9 Мая была в Минске на параде и познакомилась с мальчишками-кадетами. И после него я начала искать информацию, подумала: почему эти дети в форме, кто такие кадеты, как они туда поступили, что вообще происходит, кто они? Потому что я впервые познакомилась с ними. Начала углубляться в эту тему, тогда я еще не определилась с выбором своей профессии. И тогда я поняла, что военная деятельность – это, наверное, мое. Сказала об этом маме. Мама сказала, понятное дело, ну, детские какие-то, может быть, что-то взлетело, подумала мимолетно. Но я настаивала на своем. Родители сказали: хочешь – пробуй, поступай, сдавай экзамены. Для поступления нужно сдавать экзамены, мы выбрали, что это будет именно Полоцкое кадетское училище. Вот я сдала экзамены и поступила, и вообще не жалею, что побывала на том параде в Минске и познакомилась с теми мальчишками. Можно сказать, они и привели меня на данный путь. Никита Рачиловский:

Ты очень глубоко в это погрузилась, потому что я знаю, что у тебя очень большие достижения в училище. Можешь немного рассказать про них? Дарья Ясинская:

Да, я в нашем училище командую третьим отделением своего взвода. У меня звание старший вице-сержант. Это самое высокое звание, которое есть в кадетском училище. И я получила его первая среди девушек, это достаточно важно и достойно для меня, потому что впервые я, девочка, получила такое звание, это очень гордо и мне приятно, что выбрали именно меня, чтобы дать это звание. Никита Рачиловский:

Ты молодец, я тебя поздравляю. Дарья Ясинская:

Спасибо большое! Никита Рачиловский:

Достойно, очень красиво на самом деле. Екатерина, расскажи, как ты выбрала путь кадета?

Екатерина Политыкина:

О кадетском училище я знала с самого детства, так как там работала в столовой моя бабушка. Она много рассказывала о кадетах и жизни, что там происходит. И часто я к ней приходила на работу. И мне было очень интересно понаблюдать, что у них там происходит: как они ходят по плацу строевым шагом, репетируют вальсы, у них есть дневальный, который стоит на тумбочке, встречает директора, отдает честь старшим по званию, мне было интересно за ними наблюдать. Мне, наверное, лет 10 было, тогда я определилась, что тоже хочу и стану кадетом. О какой профессии мечтают ребята? Никита Рачиловский:

После окончания кадетского училища какие у вас планы, какой путь вы для себя выбрали? Дарья Ясинская:

После кадетского училища я собираюсь поступать в Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. И буду работать инспектором или пропагандистом в МЧС нашей страны. Но в будущем моя мечта – очень сильно хочу стать генералом, первой девушкой-генералом в нашей стране, потому что, как говорила Наталья Ивановна Кочанова, когда я изучала ее биографию, что девушка может командовать, быть руководителем, но это намного тяжелее, это очень сложная ноша, но все возможно при большом желании и стремлении к этому, поэтому надеюсь, что в будущем когда-нибудь меня увидите уже не в звании старшего вице-сержанта, а генерала.

Никита Рачиловский:

Я думаю, что мы обязательно это увидим, у тебя все получится. Катя, какие у тебя планы после окончания кадетского училища? Понимаю, что пока далековато, но тем не менее. Екатерина Политыкина:

Я хочу поступить в Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В душе очень сильно профессия следователя, с детства как-то очень захотелось, много фильмов смотрела, много рассказывали. И поняла, что это мое и я очень хочу. Никита Рачиловский:

С какими проблемами вы сталкиваетесь в повседневной жизни в молодежной среде, есть ли такое? Дарья Ясинская:

Я считаю, что у молодежи сейчас есть достаточно кричащая проблема. Это по поводу здорового образа жизни, потому что сейчас у молодежи (не все, конечно, есть исключения) очень мало занятости. И, например, на выходных или после школы, когда нечем заняться, начинают появляться негативные факторы, действия, которые приводят к ухудшению состояния твоего организма. Я считаю, это вопрос, который нужно решать, и в нашей стране с радостью решается. Например, у нас есть TikTok-аккаунт нашего кадетского училища, который создан для того, чтобы ненавязчиво пропагандировать здоровый образ жизни. Кстати, на встрече с Натальей Ивановной мы говорили по поводу электронных сигарет и вейпов, так как это довольно кричащая тема. Но в нашей стране это все решается, Наталья Ивановна сказала, что поможет в этом, установит новые законы, чтобы это все уменьшалось, уменьшалось количество. И наша Беларусь процветала, как и сейчас.