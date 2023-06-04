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Китай будет строить в Беларуси медучреждения «под ключ» – подписано соглашение о сотрудничестве

04 июня 2023 10:42
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Новости Беларуси. Китай будет строить в Беларуси медучреждения «под ключ». Стали известны подробности договоренностей, достигнутых делегацией Минздрава в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе визита подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Sinopharm. Она является одним из крупнейших игроков на рынке лекарств и индустрии медицины и здоровья. Эта китайская корпорация известна у нас в первую очередь своей вакциной от COVID-19, которая использовалась в Беларуси параллельно с российским «Спутником V».

Китай будет строить в Беларуси медучреждения «под ключ» – подписано соглашение о сотрудничестве-1

Sinopharm – это еще производитель медоборудования, который строит клиники в разных уголках планеты.

Министерство здравоохранения Беларуси заинтересовано и в такого рода сотрудничестве. Уже оговорен порядок реализации ряда проектов. 

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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