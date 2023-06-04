Новости Беларуси. Китай будет строить в Беларуси медучреждения «под ключ». Стали известны подробности договоренностей, достигнутых делегацией Минздрава в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе визита подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Sinopharm. Она является одним из крупнейших игроков на рынке лекарств и индустрии медицины и здоровья. Эта китайская корпорация известна у нас в первую очередь своей вакциной от COVID-19, которая использовалась в Беларуси параллельно с российским «Спутником V».