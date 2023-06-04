«Это тайна, невозможно её понять». Верующие в Святую Троицу говорят, что для них значит праздник

Новости Беларуси. Прославление Бога Отца, Сына и Святого Духа. День Святой Троицы сегодня, 4 июня, отмечают христиане. У православных этот праздник приходится на 50-й день после Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В католической церкви – в 57-й день после Пасхи.

С самого утра в храмах по всей стране идут торжественные богослужения. В этот день они особенно торжественные. Церкви украшают березовыми ветвями и цветами, священники облачаются в зеленые одежды. Этот цвет символизирует жизнь и обновление души.