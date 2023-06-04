«Это тайна, невозможно её понять». Верующие в Святую Троицу говорят, что для них значит праздник
Новости Беларуси. Прославление Бога Отца, Сына и Святого Духа. День Святой Троицы сегодня, 4 июня, отмечают христиане. У православных этот праздник приходится на 50-й день после Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В католической церкви – в 57-й день после Пасхи.
С самого утра в храмах по всей стране идут торжественные богослужения. В этот день они особенно торжественные. Церкви украшают березовыми ветвями и цветами, священники облачаются в зеленые одежды. Этот цвет символизирует жизнь и обновление души.
Протоиерей Николай Коржич, настоятель Александро-Невского храма:
Мы сегодня молимся, прославляем Отца и Сына, Святого Духа, прославляем Пресвятую Троицу и просим, чтобы Господь каждому верующему человеку тоже послал благодать Святого Духа, которая изменила бы нашу жизнь к святости, сделала нас верными последователями Господа нашего Иисуса Христа.
Любовь Господа Бога не только к человеку, но и ко всей природе, поэтому я иду. Все это нам дано во благо, все растения, животные. Человек – главное творение Бога. Все это идет на службу.
Что-то такое спускается, что хочется становиться лучше. Это тайна, невозможно ее понять, не доказать никак, только можно верить.
Согласно Евангелию, в этот день на учеников Христа сошел Святой дух, третья ипостась Бога. После этого они получили возможность проповедовать на разных языках. Считается, что тогда и зародилась христианская церковь.