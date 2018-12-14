Медведица и собака 5 лет живут вместе в Станьково: «Щенок вывел нашего медведя на контакт с людьми»

Центр экологического туризма в Станьково уже давно вошёл в список одних из самых посещаемых мест Минщины, рассказали в программе «Центральный регион».
Собачонка Анфиса – постоянный житель вольера с медведем, а косолапая Василиса – её лучшая подруга. Вот уже 5 лет приятельницы не расстаются ни на минуту.
Михаил Турыгин, заведующий зоосадом:
Бурый медведь был пойман в районе Борисова и передан нам на воспитание. Когда я привез этого медвежонка, он был как маленькая собачонка: всего боялся, забивался в будку, вот идёт кто-то из посетителей – он сразу забивается в угол и прячется. И принято было мною решение что-то такое подселить ему, чтобы не было скучно, и чтобы вывели его на людей.
И как раз у нас поселился щенок. Поселил их вместе. И этот щенок вывел нашего медведя на контакт с людьми. Она смотрит, что щенок не боится, и стала сама выходить. Стала более общительной. Когда они были маленькие, можно было снимать и снимать, как они играют.