Медведица и собака 5 лет живут вместе в Станьково: «Щенок вывел нашего медведя на контакт с людьми»

Центр экологического туризма в Станьково уже давно вошёл в список одних из самых посещаемых мест Минщины, рассказали в программе «Центральный регион».

Собачонка Анфиса – постоянный житель вольера с медведем, а косолапая Василиса – её лучшая подруга. Вот уже 5 лет приятельницы не расстаются ни на минуту.