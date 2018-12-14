Материалы из архива кинофотофонодокументов в Дзержинске станут доступны онлайн в 2019 году

В 1988 году в Дзержинск переехал государственный архив кинофотофонодокументов. Здесь собрано прошлое Беларуси в фотографиях, фильмах и аудиозаписях. А это свыше 43 тысяч материалов, сообщили в программе «Центральный регион».

Виктор Баландин, директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

В настоящее время к уникальным материалам мы относим все те материалы, которые были собраны ещё до 1917 года, т.е. до Великой Октябрьской революции. В основном, это документы, связанные с посещением могилёвской ставки царем Николаем (1916-1917 гг.). По фото есть документы при строительстве дороги на Запад. Это брестское направление. А также история создания первых трамвайных сетей. И ряд других фотографий, которые также представляют большую ценность.

В последнее время мы большое внимание уделяем комплектованию из личных источников хранения. Так нам переданы очень интересные документы, связанные с историей становления авиации в Беларуси. Два месяца назад мы получили порядка 30 фотографий, связанные с историей Первой мировой войны.

Какие работы наиболее интересны – это работы наших белорусских операторов и фронтовиков, и в последние годы. У нас очень большие коллекции по партизанскому движению.

Начиная фотографиями, заканчивая фильмами. У нас практически вся коллекция военного корреспондента Аркашова. Это почти 700 оригиналов, которые представляют, конечно, очень большую ценность. Особенно при подготовке выставок.