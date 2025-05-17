Прибалтика продолжает играть в «солдатиков» вблизи белорусской границы. Даже сельскохозяйственные поля Латвии в превратились в плацдарм для очередного показа боевой готовности НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хосе Агиере, начальник штаба 6-й воздушно-десантной бригады испанской армии:

Мы находимся на границе с нашими недружелюбными соседями. Эти учения являются нашей гарантией и посланием Беларуси и России. Мы готовы защищать свою землю не только латвийскими силами, но и мощностями НАТО на восточном фланге.

Такие высказывания не имеют под собой никакой реальной почвы, вместе с тем прибалты не устают твердить, что им кто-то угрожает. Данные учения являются частью масштабной серии военных подготовок НАТО, которые продлятся до конца мая. Они включают пять почти одновременных воздушных высадок в нескольких странах, включая Норвегию, Латвию, Литву, Швецию и Финляндию.